Policía de Maldonado advirtió por estafas con alquileres temporarios y recomendó tomar precauciones

* Propiedades ofrecidas a precios muy por debajo del mercado suelen ser un señal de alerta de estafa, aunque también se ha constatado que ofrecen al precio normal para que la víctima no desconfíe.

* Solicitan una seña, depósito o anticipo para reservar la propiedad y asegurar su estadía, de manera que después desaparecen.

* Usan fotos de inmuebles legítimos u otros anuncios para engañar y hacer creer que son reales.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas

Ante esta situación, las autoridades exhortan a extremar las precauciones al momento de contratar alojamientos para vacacionar:

1. Verificar siempre al anunciante: Confirma que la persona, inmobiliaria o empresa esté registrada y habilitada.

Puede pedir el número de registro o buscarlo en las listas oficiales del Ministerio de Turismo.

2. No envíe seña, depósito ni ningún dinero antes de haber visto la propiedad en persona o a través de una videollamada verificable con el dueño o agencia.

* Una visita o recorrido virtual con garantía reduce enormemente el riesgo de fraude.

3. Verifica la propiedad y los datos. Comprueba que el inmueble existe y la dirección es correcta.

4. Revisa que el nombre del dueño o inmobiliaria sea coherente y verificable (no perfiles nuevos con pocos datos).

5. Use medios de pago que generen huella documental (depósito bancario, transferencia bancaria con comprobante).

* Evite giros, pagos por Western Union/MoneyGram o métodos anónimos, que son típicos en estafas de adelanto.

6. Si el anunciante dice que está “en el exterior”, “muy ocupado” o no quiere reunirse en persona o por videollamada, desconfíe.

7. Compare con otros anuncios, lea recomendaciones.

8. Ingrese a la página oficial del comercio y corrobore antes de enviar dinero con el numero publicado en la pagina.

9. Ante cualquier duda se puede comunicar por mensaje whatsapp a la Línea VERIFICA al número 098111911 por Correo electrónico: [email protected] o al 911, si es un hecho de emergencia que requiera la respuesta policial de inmediato.