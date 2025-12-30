Este martes quedaría cerrada la renovación de Matías Arezo con Peñarol

Ruiz y Alan Medina

Si bien algunas negociaciones se han demorado más de la cuenta, eso no quiere decir que estén caídas. Es el caso del argentino de independiente Javier Ruiz y Alan Medina. La dirigencia de Peñarol sigue trabajando y negociando y ambas incorporaciones se pueden cerrar en los próximos días.

Otros nombres por lo cuales trabaja la dirigencia son los de Nicolás Vallejo y Baltasar Barcia. El primero está en León de México y puede llegar cedido por el grupo Pachuca y por jugador de Boston River hay convencimiento en el carbonero que va a terminar recalando en el club, pese a una oferta de Nacional a Independiente propietario del jugador.

Peñarol jugará los dos torneos

La organización de la Serie Río de la Plata anunció hace varios días la nueva edición del torneo y a este evento se le sumará la Copa d ela Liga AUF que comenzará a jugarse en 2026.

Este último certamen estará bajo la organización de la Asociación Uruguaya de Fútbol entre equipos de Primera División en formato de play-offs, a partido único y con eliminación directa.

Desde la AUF dijeron que los dos torneos pueden disputarse sin problemas de manera simultánea y en Peñarol confirmaron que jugarán los dos eventos de verano.