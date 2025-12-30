Este martes quedaría cerrada la renovación de Matías Arezo con Peñarol

Peñarol sigue trabajando en la interna para lo que será la conformación final del plantel principal de cara a la temporada venidera, en la que buscará ganar la Liga AUF Uruguaya (nuevo nombre que adquirió este año el Campeonato Uruguayo), ya que perdió en 2025 el título en dos finales ante Nacional, el eterno rival.
Para ello ya tiene algunos nombres confirmados como Washington Aguerre, Franco Escobar, Abel Hernández y Facundo Batista. Si bien la prioridad ahora es conseguir un zaguero y también extremos, hay un tema que puede quedar definido este martes 30 de diciembre.
Por estas horas, Peñarol cerraría la renovación de Matías Arezo. El carbonero tiene todo acordado con Gremio de Porto Alegre y solo resta que mande la documentación en horas de la tarde para que todo quede cerrado y el jugador pueda comenzar la pretemporada el próximo 5 de enero.
Ruiz y Alan Medina
Si bien algunas negociaciones se han demorado más de la cuenta, eso no quiere decir que estén caídas. Es el caso del argentino de independiente Javier Ruiz y Alan Medina. La dirigencia de Peñarol sigue trabajando y negociando y ambas incorporaciones se pueden cerrar en los próximos días.
Otros nombres por lo cuales trabaja la dirigencia son los de Nicolás Vallejo y Baltasar Barcia. El primero está en León de México y puede llegar cedido por el grupo Pachuca y por jugador de Boston River hay convencimiento en el carbonero que va a terminar recalando en el club, pese a una oferta de Nacional a Independiente propietario del jugador.
Peñarol jugará los dos torneos
La organización de la Serie Río de la Plata anunció hace varios días la nueva edición del torneo y a este evento se le sumará la Copa d ela Liga AUF que comenzará a jugarse en 2026.
Este último certamen estará bajo la organización de la Asociación Uruguaya de Fútbol entre equipos de Primera División en formato de play-offs, a partido único y con eliminación directa.
Desde la AUF dijeron que los dos torneos pueden disputarse sin problemas de manera simultánea y en Peñarol confirmaron que jugarán los dos eventos de verano.