Se espera para este lunes 22 de diciembre el anuncio de la sentencia para los militares responsables del homicidio de Vladimir Roslik en el cuartel de Fray Bentos. Nueve militares retirados están acusados por privación de libertad, torturas y abusos ocurridos durante la dictadura.
a los asesinos de roslik
Este lunes se conocerá la sentencia en el juicio por torturas en Fray Bentos
Los asesinos de Vladimir Roslik, responsables de secuestros, torturas y abusos ocurridos en Fray bentos durante la dictadura conocerán este lunes su sentencia.