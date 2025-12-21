Este lunes se conocerá la sentencia en el juicio por torturas en Fray Bentos

Roslik fue secuestrado por segunda vez en abril de 1984 y trasladado al Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos. Murió un día después como consecuencia de las torturas, convirtiéndose en el último asesinado de la dictadura.

Condena para militares

La Fiscalía pidió penas de hasta 15 años y medio de prisión por hechos cometidos entre 1980 y 1984 contra 11 personas. La sentencia se conocerá el lunes y el juicio continuará en febrero.

El pedido de condena del fiscal Ricardo Perciballe es para nueve militares retirados involucrados en los interrogatorios y operativos en la Colonia San Javier: Ivo Morales, responsable de uno de los interrogatorios a Roslik; Sergio Caubarrere, quien se hizo cargo de haber encabezado los operativos de detención e interrogatorios, junto a Mario Roca, Abel Pérez, Rodolfo Costa, Jorge Soloviy, Luis Estebenet, Daniel Castellá y Eduardo Saiz, de 13, 14 y 15 años de penitenciaría.