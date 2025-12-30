Renunció el gerente de Gestión ambiental de la Intendencia de Montevideo

Pedro Maldini renunció a su cargo como gerente de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo, anunciaron fuentes de la comuna.
Se trata de la primera dimisión de un superior desde la asunción de Mario Bergara como intendente el pasado 11 de julio.
El camino de Maldini
La decisión de Maldini obedece a la incompatibilidad personal con el cargo y el volumen de trabajo que este implicaba.
Como gerente de Gestión Ambiental, Maldini actuaba bajo dependencia del Departamento de Desarrollo Ambiental que dirige Leonardo Herou, que tiene como objetivo cambiar la modalidad de recolección de basura en Montevideo mediante la instalación de contenedores intradomiciliarios.
La prueba piloto inició el pasado mes de noviembre en los municipios A y G y tiene como objetivo disminuir al menos a la mitad los contenedores ubicados en la vía pública.