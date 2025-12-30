Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política renunció |

Comuna capitalina

Renunció el gerente de Gestión ambiental de la Intendencia de Montevideo

Se trata de Pedro Maldini y su decisión obedece a la incompatibilidad personal con el cargo y el volumen de trabajo que este implicaba.

Pablo Maldini es la primera renuncia en la gestión de Mario Bergara al frente de la Intendencia de Montevideo.

Pablo Maldini es la primera renuncia en la gestión de Mario Bergara al frente de la Intendencia de Montevideo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Pedro Maldini renunció a su cargo como gerente de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo, anunciaron fuentes de la comuna.

Se trata de la primera dimisión de un superior desde la asunción de Mario Bergara como intendente el pasado 11 de julio.

El camino de Maldini

La decisión de Maldini obedece a la incompatibilidad personal con el cargo y el volumen de trabajo que este implicaba.

Como gerente de Gestión Ambiental, Maldini actuaba bajo dependencia del Departamento de Desarrollo Ambiental que dirige Leonardo Herou, que tiene como objetivo cambiar la modalidad de recolección de basura en Montevideo mediante la instalación de contenedores intradomiciliarios.

La prueba piloto inició el pasado mes de noviembre en los municipios A y G y tiene como objetivo disminuir al menos a la mitad los contenedores ubicados en la vía pública.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar