El gobierno de la República Popular China anunció que aplicará aranceles adicionales del 55% a las importaciones de carne vacuna que superen las cuotas anuales a partir del 1 de enero de 2026, en una medida que afectará a Uruguay, Brasil, Argentina, Australia y Estados Unidos, entre otros países.
Si superan las cuotas anuales
China anunció arancel adicional de 55% a importaciones de carne vacuna a partir de enero
