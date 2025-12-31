Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política China | carne | aranceles

Si superan las cuotas anuales

China anunció arancel adicional de 55% a importaciones de carne vacuna a partir de enero

El Ministerio de Comercio de China anunció que aplicará aranceles adicionales del 55% a las importaciones de carne vacuna que superen las cuotas anuales a partir del 1° de enero de 2026; medida que podría afectar a Uruguay.

Uruguay deberá pagar el arancel extra si supera las 324.000 toneladas de carne exportada a China.

Uruguay deberá pagar el arancel extra si supera las 324.000 toneladas de carne exportada a China.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno de la República Popular China anunció que aplicará aranceles adicionales del 55% a las importaciones de carne vacuna que superen las cuotas anuales a partir del 1 de enero de 2026, en una medida que afectará a Uruguay, Brasil, Argentina, Australia y Estados Unidos, entre otros países.

El Ministerio de Comercio del gigante asiático explicó que la medida de "salvaguardia" está destinada a aliviar la presión sobre los productores nacionales después de que una investigación, que abarcó una amplia gama de productos, incluyendo carne fresca, congelada, con y sin hueso, determinara que el aumento de las compras al exterior ha perjudicado a la industria nacional.

Las tarifas adicionales permanecerán vigentes durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028 y se irían relajando gradualmente.

Los cupos de importaciones de carne permitidos para cada país

Cada país contará con una cuota específica y solo el volumen que la exceda pagará el arancel del 55%.

Brasil tendrá el mayor cupo, de 1,1 millones de toneladas métricas para 2026, mientras que Argentina dispondrá de aproximadamente 511.000 y Uruguay de 324.000 toneladas.

Australia contará con unas 205.000 toneladas (Pekín también suspenderá parte de un acuerdo de libre comercio con Australia que cubría a la carne de res), Nueva Zelanda con 206.000 y Estados Unidos con 164.000 toneladas, con incrementos ligeros año a año.

Al respecto, según los datos más recientes disponibles de las importaciones de carne bovina en China, en 2024 Uruguay exportó un total de 243.662 toneladas métricas de carne al país asiático y si bien para el año 2025, las cifras completas aún no están disponibles, las tendencias indican que será de un volumen similar o ligeramente menor al año anterior; y por lo tanto por debajo de cupo asignado para las exportaciones de carne permitidas para Uruguay.

FUENTE: RT en Español

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar