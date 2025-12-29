Se viene el último ajuste de combustibles del año y las proyecciones son a la baja

Propone el organismo, como nuevos valores de venta para enero, lo siguiente: $ 77,79 para la nafta Súper y $ 48,90 para el gasoil.

Referencia de Ursea

Estos precios son una referencia para que el Poder Ejecutivo defina los precios finales de los combustibles, señala el organismo en su informe.

El último ajuste de precio de los combustibles se registró el pasado sábado 1 de noviembre y se tradujo en una ligera rebaja para la nafta y el gasoil, que pasaron, en el caso de la nafta Súper 95 de $ 78,20 a $ 78,02. El gasoil de $ 50,14 a $ 49,77. El supergas mantuvo su precio de $ 88,46 por kilo.