Se viene el último ajuste de combustibles del año y las proyecciones son a la baja

La caída de los precios internacionales del petróleo está en la base de la propuesta de la Ursea de bajar el precio de los combustibles.

El gobierno define esta semana el nuevo precio de los combustibles.

 Sofia Torres / FocoUy
Por Fabián Tapia

Se viene fin de año y, por consiguiente, el último ajuste del precio de los combustibles que regirá a partir del jueves 1 de enero de 2026. Este sería a la baja si se toman en cuenta las conclusiones del informe sobre Paridad de Precio de Importación (PPI) elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

De acuerdo a la Ursea, que toma como referencia la evolución de los valores en la costa del Golfo de México, en el bimestre noviembre-diciembre, comparado con el anterior, setiembre-octubre, los precios internacionales de referencia se abarataron tanto para la nafta como para el gasoil.

En consecuencia, la Ursea estima que la nafta Súper 95 debería bajar $ 0,20 por litro, sobre un precio actual de $ 78,02. El gasoil 50-S podría reducirse en $ 0,90 por litro, desde los $ 49,77 actuales.

Propone el organismo, como nuevos valores de venta para enero, lo siguiente: $ 77,79 para la nafta Súper y $ 48,90 para el gasoil.

Referencia de Ursea

Estos precios son una referencia para que el Poder Ejecutivo defina los precios finales de los combustibles, señala el organismo en su informe.

El último ajuste de precio de los combustibles se registró el pasado sábado 1 de noviembre y se tradujo en una ligera rebaja para la nafta y el gasoil, que pasaron, en el caso de la nafta Súper 95 de $ 78,20 a $ 78,02. El gasoil de $ 50,14 a $ 49,77. El supergas mantuvo su precio de $ 88,46 por kilo.

