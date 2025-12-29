Se viene el último ajuste de combustibles del año y las proyecciones son a la baja

Se viene fin de año y, por consiguiente, el último ajuste del precio de los combustibles que regirá a partir del jueves 1 de enero de 2026. Este sería a la baja si se toman en cuenta las conclusiones del informe sobre Paridad de Precio de Importación (PPI) elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
La caída de los precios internacionales del petróleo está en la base de la propuesta de la Ursea de bajar el precio de los combustibles.