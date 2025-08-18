Descubren campamento criminal rural en paraje de Río Branco e incautan armas de fuego

La Policía y la Prefectura Naval, siguiendo un caso de abigeato ocurrido el 2 de agosto en un campo cercano al paraje la Tabalera de Río Branco (Cerro Largo), rastrillaron las costas del Río Yaguarón y a la altura del paraje Rincón del Toro, ubicaron un campamento en el que se encontraron armas largas y armas blancas.