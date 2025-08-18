Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Río Branco | armas | abigeato

Abigeato en Cerro Largo

Descubren campamento criminal rural en paraje de Río Branco e incautan armas de fuego

La Policía incautó armas de fuego y blancas en un campamento utilizado para el abigeato, en el paraje Rincón del Toro, cercano a Río Branco (Cerro Largo).

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Policía y la Prefectura Naval, siguiendo un caso de abigeato ocurrido el 2 de agosto en un campo cercano al paraje la Tabalera de Río Branco (Cerro Largo), rastrillaron las costas del Río Yaguarón y a la altura del paraje Rincón del Toro, ubicaron un campamento en el que se encontraron armas largas y armas blancas.

El hallazgo se dio luego de diferentes tareas de inteligencia y recolección de información por parte de la Brigada de Seguridad Rural II, el Área de Investigaciones II, la Seccional 3° y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, al cual se sumó la Policía Militar de Brasil.

Buscan a los responsables del campamento

En momentos que se realizaban recorridas en las costas del Río Yaguarón, próximo al paraje Rincón del Toro, observan una especie de campamento y debajo de una lona se ubican varios cuchillos, a su vez sobre las ramas de los árboles se aprecian tres chumberas, un arma larga tipo rifle todos calibre 22 mm, así como otros elementos utilizados para el delito de abigeato.

A partir de este allanamiento, las autoridades policiales continuarán trabajando en forma conjunta con la Policía Militar de Brasil, a los efectos de esclarecer los hechos y ubicar a los responsables de una organización criminal rural que opera en la frontera.

Temas

Te puede interesar