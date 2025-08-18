Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo narcotraficantes | drones | México

Tecnología bélica al servicio del narcotráfico

Informe revela que narcotraficantes mexicanos viajan a Ucrania para "aprender a matar con drones"

Inteligencia de México afirma que miembros de organizaciones de narcotráfico se enlistan como voluntarios en la guerra de Ucrania para aprender a operar drones.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México alertó en un memorándum confidencial al servicio de contrainteligencia de Ucrania sobre la presencia de supuestos "voluntarios" mexicanos que se suman a la Legión Extranjera pero que, en realidad, serían miembros de cárteles de narcotráfico de ese país.

La información se publicó originalmente a finales de julio en el portal francés Intelligence Online, especializado en este tipo de investigaciones.

De acuerdo con la investigación, que fue retomada el fin de semana por la prensa mexicana, los voluntarios se suman a las filas militares de Ucrania para fortalecer a organizaciones criminales. ¿Su objetivo? entrenarse en el manejo de drones para matar a distancia.

Además, no se trata solo de mexicanos, ya que también se ha detectado la presencia de mercenarios colombianos que manifiestan su interés específico en formarse en el manejo de drones kamikaze.

Narcotraficantes se especializan en Ucrania para matar con drones

El interés de los narcos surge porque consideran a Ucrania como "semillero mundial" para el entrenamiento táctico y general en la guerra con drones, lo que incluye desde la fabricación artesanal hasta el reconocimiento en tiempo real, el camuflaje térmico, la comprensión de varias técnicas de interferencia y el vuelo a baja altitud.

Según el reporte de prensa, las academias de drones han entrenado a miles de pilotos y, en un principio, estaban reservadas para ciudadanos ucranianos, pero luego han abierto sus puertas a mercenarios extranjeros.

Aparentemente, a los servicios de seguridad de Ucrania les llamó la atención la "obsesión" por los drones de un voluntario identificado como Águila-7, que se incorporó en marzo del año pasado, pero que tenía una evidente y sorprendente capacitación militar previa.

Al investigarlo, descubrieron que era mexicano y que había pertenecido a Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, cuyos desertores formaron el sanguinario cártel de Los Zetas y luego se incorporaron a múltiples organizaciones criminales. Por otra parte, también fueron detectados al menos tres exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un funcionario ucraniano reconoció, sin rodeos, que los voluntarios viajaron a ese país "para aprender a matar con un dron".

FUENTE: RT en Español

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar