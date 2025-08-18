Pereira sobre la oposición: "Creen que con insultos y llamados a sala van a asustar al FA"

Consultado sobre la posibilidad de una interpelación al canciller por la anulación del contrato, Pereira cuestionó la actitud de la oposición: “Si los ministros hablan y la respuesta inmediata es interpelación, ¿qué quieren, que no gobernemos? Han creído que con insultos, descalificaciones y llamados a sala van a asustar al Frente Amplio”.

Sobre la situación en Gaza, insistió en que el Frente Amplio mantiene una postura clara: “Entendemos que se está cometiendo un genocidio. El gobierno ha sido coherente en los organismos internacionales reclamando un alto al fuego, pero como fuerza política tenemos derecho a ir más allá”.

Polémica en ASSE

En relación al pedido de destitución de Álvaro Danza, director de ASSE, por su trabajo simultáneo en prestadores privados, Pereira aseguró que será la Justicia quien determine si existe una incompatibilidad. “La legalidad no la fija ni un parlamentario ni un partido, la fija la Justicia”, señaló. Y agregó que los cuestionamientos de la oposición responden a una estrategia de hostigamiento: “Están desvelados en no dejarnos gobernar, en trancar absolutamente todo. Basta que un ministro hable para que digan que tiene que ir al Parlamento. Están en un ataque de ira, la ira de Narciso, de quienes creen que nacieron para gobernar y que los demás no deberíamos hacerlo. Pero la gente resolvió que gobernara el Frente Amplio y que cumpla su programa”.

Pereira aseguró que el Frente Amplio gobierna “con la Constitución, el programa y la ley”. Sobre el caso Danza, sostuvo: “Si hay algo que no está bien, se modificará. Pero lo que no vamos a aceptar es el hostigamiento permanente como forma de hacer política”.

"No somos todos iguales"

El presidente del FA rechazó la comparación que hicieron blancos y colorados entre las acciones de la actual oposición y las que llevó adelante el Frente Amplio el periodo anterior. “No todos somos iguales. No todos nos paramos a dos metros de un senador a insultarlo. No todos levantamos el dedo de la mala señal, no todos le decimos a un senador ándate a la mierda ni todos le decimos a una persona judía mierda, perdóneme, pero no somos todos iguales”, sentenció.