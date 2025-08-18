FA exige renuncia, por dichos machistas, de titular de Comisión de Género de la Junta de Artigas

"Hay que pintarlo de negro, si no, no es afro”, dijo en referencia a un monumento en reconocimiento a la comunidad afrouruguaya.

Reclaman renuncia

A juicio de la comisión, "estas frases revictimizan y justifican la violencia machista, al mismo tiempo que denigran a la comunidad afrouruguaya, en una postura que no puede ser tolerada bajo ningún concepto".

Para las mujeres del FA, estas afirmaciones revelan que "muchas mujeres enfrentan una situación laboral vulnerable, sin acceso a estabilidad ni derechos laborales", por lo que "revictimizan y normalizan la violencia".

"Sugerir que algunas mujeres 'merecen' castigos físicos es una violencia institucional intolerable", sostienen.

Denigran, además, a "una comunidad histórica: decir que un monumento “debe pintarse de negro para ser afro” es un acto de negación identitaria y racismo explícito".

Al mismo tiempo, "desconocen la realidad real de mujeres trabajadoras: en un contexto tan frágil como el de Artigas, tales dichos echan luz sobre la falta de comprensión de la desigualdad estructural".

Por estas razones exigen la "renuncia inmediata de Graciela Echegoyen a la presidencia de la Comisión de Género de la Junta Departamental" y la "emisión de un pedido público de disculpas a las mujeres, a la comunidad afrouruguaya y a toda la ciudadanía".

También reclaman una declaración formal de la Junta Departamental repudiando estas expresiones y la implementación de capacitación obligatoria en género, derechos humanos y antirracismo para todas las autoridades departamentales y ediles".

Denuncian desde la comisión

Los hechos se registraron el pasado 6 de agosto en la sesión de la Junta Departamental y, según consigna la web clicregional.com de Artigas, los dichos de Echegoyen fueron repudiados en su momento por la edila frenteamplista Elis Acuña, la secretaria de la Comisión de Equidad y Género.

La edila frenteamplista recordó que “todos los días tenemos denuncias de violencia de género, feminicidios”, y que resulta inaudito que comentarios así provengan de la misma comisión que debe tratar el tema, consignó clicregional.