Brunini sobre la sede de ANII en Jerusalén: "Es una oficina vacía y sin actividad"

El plan no se concretó

Sin embargo, Brunini explicó que el plan nunca se concretó de manera efectiva. “Entender que esto iba a cambiar la realidad del ecosistema científico-tecnológico e innovador de Uruguay por tener un par de cursos y una oficina vacía, realmente no tiene sentido. Nuestro foco como agencia debe estar en fomentar proyectos de investigación, innovación y formación universitaria, no en acuerdos que no generan impacto”, afirmó. En diciembre de 2024, el directorio de la ANII decidió no incluir fondos en el presupuesto de este año para sostener esa oficina, dejando en suspenso su continuidad.