Sindicales Canal 12 | salario | asamblea

Medios

Canal 12 anunció "delicada situación financiera" y medidas que afectan al personal

Cambios en el pago del salario vacacional y la suspensión temporal del beneficio de cooperativa, son las medidas de Canal 12 para evitar envíos al seguro de paro o reducciones salariales.

Canal 12 anunció delicada situación financiera.

Canal 12 anunció "delicada situación financiera".

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Canal 12 informó al núcleo de base de trabajadores (ADET) que atraviesa una “delicada situación financiera” y comunicó la adopción de medidas inmediatas con el objetivo de "hacer los mayores esfuerzos posibles para conservar los puestos de trabajo, evitar enviar personas al seguro de paro o realizar reducciones salariales".

La situación fue planteada en una reunión bipartita realizada el viernes 19 de diciembre en Montevideo, según consta en un acta firmada entre la Sociedad Televisora Larrañaga S.A. y la Asociación de Empleados de Teledoce. En el documento, la empresa expone dificultades económicas y financieras y señala la necesidad de adoptar acciones urgentes.

Medidas anunciadas

Entre las resoluciones comunicadas, Canal 12 informó que no adelantará en forma total el salario vacacional correspondiente a la licencia de 2026 para aquellos trabajadores que aún no lo hayan percibido. En esos casos, el pago se realizará en dos partes: una entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 2026, y la restante entre el 1.º de julio y el 31 de diciembre del mismo año, al amparo de la Ley 16.101. La empresa dejó constancia de que quienes ya cobraron el salario vacacional en su totalidad —en pagos realizados el 12 y el 19 de diciembre de 2025— no se verán afectados por este cambio.

Asimismo, el canal solicitó al sindicato acompañar la suspensión provisoria por seis meses del beneficio del uso de la cooperativa establecido en un contradocumento del convenio colectivo de empresa firmado en diciembre de 2005. Según el acta, la suspensión regiría a partir del 1.º de enero de 2026, manteniéndose vigentes las restantes cláusulas del convenio. ADET dejó constancia de que acompaña la medida de forma transitoria por ese plazo.

La situación fue difundida públicamente por el investigador y director de Observacom, Gustavo Gómez, a través de la red social X, donde señaló que la empresa resolvió no adelantar el salario vacacional 2026 para parte del personal y acordó la suspensión temporal del beneficio de cooperativa, en el marco de una comunicación urgente al sindicato.

Asamblea

Una fuente de Canal 12 —que pidió reservar su nombre— relató que la empresa presentó formalmente estas medidas ante la dirigencia sindical y que el planteo fue trasladado a la asamblea que tuvo lugar este lunes. Según explicó, el pago del salario vacacional en forma proporcional fue aceptado por entenderse como una opción legal, mientras que la suspensión del beneficio de cooperativa fue rechazada por la asamblea.

La persona entrevistada sostuvo que, "como alternativa", la asamblea resolvió proponer a la empresa postergar por seis meses el ajuste salarial previsto para enero, trasladándolo a julio, como forma de contribuir a la situación económica planteada. Esa propuesta, señaló, fue comunicada a la empresa, que "hasta el momento no ha dado una respuesta".

En relación con el salario vacacional, explicó que históricamente el canal abonaba el total del salario vacacional y demás conceptos asociados al inicio de la licencia. El nuevo esquema, que implica percibir solo una parte al momento de salir de licencia y el resto en el segundo semestre, supone —según describió— "un cambio sustancial" respecto a la práctica habitual de la empresa y a la planificación económica de los trabajadores.

Sobre la cooperativa

Consultada sobre el funcionamiento de la cooperativa, explicó que se trata de una cooperativa de consumo que funciona desde hace décadas como "un mecanismo indirecto de recuperación salarial". De acuerdo a su relato, el sistema se originó a fines de los años 80, cuando la empresa no otorgó un aumento cercano al 10% y lo sustituyó por este esquema.

La fuente sostuvo que, una vez ingresado a la planilla y tras algunos meses, el personal puede usufructuar el beneficio de la compra a través de la cooperativa, que permite consumir en determinados comercios con un descuento del 35%, hasta un tope del 25% del salario. Ese beneficio, sostuvo, no sería un subsidio sino la forma en que los trabajadores terminan percibiendo el porcentaje de aumento que no fue incorporado al sueldo nominal.

En ese marco, afirmó que la suspensión del funcionamiento de la cooperativa —planteada por la empresa por un plazo de seis meses como alternativa a despidos o envíos al seguro de paro— tendría un impacto directo en los ingresos, ya que implicaría la pérdida efectiva de una parte del salario. “No es un beneficio adicional: es salario diferido”, resumió.

Para finalizar, agregó que, a su entender, la empresa busca desde hace años desarticular el sistema y que la medida actual se inscribe en esa línea. También señaló que la eventual suspensión equivale, en los hechos, a un recorte salarial y a un “descuelgue” de los acuerdos vigentes.

Caras y Caretas intentó comunicarse con Pablo Petrissans, representante de ADET, pero no recibió respuestas hasta el momento de cerrar esta nota.

