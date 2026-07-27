Bergara reconoció que picadas dejaron de ser un tema de convivencia para ser de seguridad

Un hito para la gestión fue la obtención de U$S 260 millones en financiamiento aprobados por la Junta Departamental para planes de limpieza, saneamiento y vialidad. Este logro fue posible gracias a un intenso proceso de diálogo con ediles de la oposición, lo que Bergara calificó como “un triunfo de la política sobre la disputa electoral prematura”. Además, subrayó la importancia de haber alcanzado un convenio colectivo con el sindicato, Adeom,, lo que brinda estabilidad al relacionamiento laboral.

Limpieza y cambios

La limpieza sigue siendo la principal preocupación de los montevideanos, y el plan de Bergara propone un cambio de paradigma. El objetivo “es sustituir el sistema de grandes contenedores en la vía pública por un modelo de recolección intra-domiciliaria o intra-predial que alcanzará a casi medio millón de hogares”.

En este sentido indicó que “se prevé retirar más de 7,000 contenedores de las calles, ya que hoy se consideran parte del problema de suciedad”.

Simultáneamente, el plan incluye la clasificación en origen (reciclables y basura común) y un fuerte componente de educación ambiental barrial.

Asimismo, Bergara señaló que el reciclaje masivo tiene el potencial de generar cientos de puestos de trabajo en plantas y cooperativas de clasificación.

Se espera que la transformación total del sistema esté culminada para 2028.

Transporte metropolitano

Otro eje de la gestión es el nuevo sistema de transporte metropolitano, que contempla la creación de 50 kilómetros de carriles preferenciales para unidades eléctricas bi-articuladas (BRT). Este sistema conectará zonas como El Pinar y Zona América con la Plaza Independencia, reduciendo significativamente los tiempos de viaje.

El proyecto incluye obras de infraestructura mayor, como cinco pasos a desnivel (tres en Avenida Italia y dos en 8 de Octubre) y un intercambiador clave en Tres Cruces. Bergara estima que las obras más relevantes comenzarán en el primer semestre de 2027, con el objetivo de tener el sistema operativo en 2029.

Montevideo rural

Por otra parte, hizo énfasis en el Montevideo Rural y la revitalización de Ciudad Vieja. Recordó que Montevideo es un 60% rural, territorio que produce el 40% de las frutas y verduras del país. En este sentido, se elevó el estatus institucional del área rural dentro del organigrama municipal y se mantiene una política firme de no permitir barrios privados para salvaguardar la producción agropecuaria.

Respecto a la Ciudad Vieja, “el plan busca revertir el declive poblacional mediante incentivos tributarios para desarrollos inmobiliarios, logrando que en 2025 se presentaran 33 proyectos nuevos, una cifra muy superior al promedio histórico”.

Picadas y seguridad

Durante la entrevista también abordó temas de convivencia y seguridad, específicamente las picadas clandestinas. Informó que se han realizado más de 260 operativos coordinados con la Policía y Prefectura en el último año. No obstante, reconoció que el fenómeno ha derivado en problemas de seguridad complejos, vinculados a menudo con el narcotráfico, lo que requiere una respuesta que excede las competencias municipales de tránsito.

“Lamentablemente, el tema de las picadas ha pasado de ser un tema de convivencia a un problema de seguridad”, afirmó.

Finalmente, en el plano político, Bergara reflexionó sobre la necesidad de un "nuevo pacto político" dentro del Frente Amplio. Ante la caída de la aprobación en las encuestas, instó a recuperar la "fraternidad" en el debate interno y a mantener la unidad de acción, entendiendo que la insatisfacción ciudadana actual es un fenómeno global que las redes sociales tienden a exacerbar.

En la perspectiva del congreso del Frente Amplio, consideró que debe primar la unidad. Para bergara se trata de “un desafío enorme, porque lo que tiene que primar la idea de hacer un nuevo pacto político”. De entender que “hay puntos que nos unen, que hay puntos de discrepancia. Diversidad siempre hubo, discrepancias fuertes en algunos temas, pero siempre culminábamos con unidad de acción y un talante unitario. Y eso hoy está en cuestión”. Puso como ejemplo “el toino de las discusiones, las cosas que se dicen, no es meramente una discrepancia con una visión”. A su juicio, se ha ido perdiendo fraternidad.