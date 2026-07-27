Orsi viajó a Perú para estar presente en asunción de Keiko Fujimori

Por su parte, Fujimori agradeció el saludo y manifestó su intención de profundizar los vínculos entre ambos países durante su gobierno. "Para mí será un gran gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y el Perú", señaló.

Orsi y siete más

El rey Felipe VI de España y ocho presidentes latinoamericanos confirmaron su asistencia a la investidura de Fujimori, informó el canciller Carlos Pareja tras reunirse con la mandataria electa.

"He hecho una visita a la presidenta electa y le he confirmado los presidentes o jefes de Estado que van a estar presentes y se los voy a dictar: el rey de España (Felipe VI), los presidentes de Argentina (Javier Milei), de Bolivia (Rodrigo Paz), de Chile (José Antonio Kast), de Paraguay (Santiago Peña), de Uruguay (Yamandú Orsi), de Panamá (José Raúl Mulino), de Honduras (Narsy Asfura) y de Ecuador (Daniel Noboa)", dijo Pareja en conferencia de prensa desde Lima.

Asimismo, el actual jefe de la diplomacia peruana precisó que estarán presentes ministros de Estado y delegaciones de diversos países, sin precisar al detalle de qué países provendrán.

La ceremonia de transmisión de mando tendrá lugar en la sede del Congreso en Lima, mientras que otros actos protocolares se darán en el Palacio de Gobierno de la capital peruana.