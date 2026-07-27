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Sociedad abuela | adolescente | puñaladas

¿Inimputable?

Adolescente de 13 años que mató a su abuela a puñaladas fue sometida a pericias psiquiátricas

La menor declaró en primera instancia que la abuela se había suicidado y luego confesó que recibió órdenes de herirla mediante un juego en línea.

La octogenaria fue asesinada de 10 puñaladas en su vivienda de Casavalle.

La octogenaria fue asesinada de 10 puñaladas en su vivienda de Casavalle.
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Por Redacción Caras y Caretas

Una adolescente de 13 años fue sometida a pericias psiquiátricas tras haber asesinado a puñaladas a su abuela con vivía tras escapar -sin el alta médica- de un hospital psiquiátrico en el que estaba internada por padecer esquizofrenia, aseguraron familiares de la menor.

El homicidio de su abuela de 81 años

El asesinato ocurrió en la tarde del domingo 26 de julio en un apartamento de un complejo de viviendas ubicado en Avenida San Martín y Aparicio Saravia, en Casavalle, aunque la madre de la adolescente llamó a la Policía al recibir una comunicación de su hija que afirmaba que señora de 81 años se había suicidado.

Sin embargo, la octogenaria había recibido 10 puñaladas en su cuerpo: tres en el pecho, una en el abdomen, cuatro en el cuello, una en la cabeza y otra en la mano derecha.

No obstante, la adolescente volvió a cambiar varias veces la versión sobre lo sucedido. Primero dijo que la abuela se había lastimado ella misma, y que luego ella la quiso ayudar y también la lastimó. Posteriormente reconoció que recibió órdenes de herirla mediante un juego en línea.

El caso es investigado por efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, quienes encontraron, junto al cuerpo, un cuchillo que estaba limpio y un trapo con sangre.

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