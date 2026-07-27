Una adolescente de 13 años fue sometida a pericias psiquiátricas tras haber asesinado a puñaladas a su abuela con vivía tras escapar -sin el alta médica- de un hospital psiquiátrico en el que estaba internada por padecer esquizofrenia, aseguraron familiares de la menor.
¿Inimputable?
Adolescente de 13 años que mató a su abuela a puñaladas fue sometida a pericias psiquiátricas
La menor declaró en primera instancia que la abuela se había suicidado y luego confesó que recibió órdenes de herirla mediante un juego en línea.