Adolescente de 13 años que mató a su abuela a puñaladas fue sometida a pericias psiquiátricas

No obstante, la adolescente volvió a cambiar varias veces la versión sobre lo sucedido. Primero dijo que la abuela se había lastimado ella misma, y que luego ella la quiso ayudar y también la lastimó. Posteriormente reconoció que recibió órdenes de herirla mediante un juego en línea.

El caso es investigado por efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, quienes encontraron, junto al cuerpo, un cuchillo que estaba limpio y un trapo con sangre.