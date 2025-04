Discreción, pragmatismo y sutileza en la política exterior de Orsi

La comparación con la política exterior del gobierno anterior arroja distancias notorias, especialmente remarcables cuando la continuidad en otras arenas de política pública parece instalarse sin mayor impedimento. Lacalle Pou quiso firmar casi que cualquier Tratado de Libre Comercio por fuera del Mercosur y no logró ninguno. El caso paradigmático fue el de China, que no llegó ni a instancias exploratorias. Alcanzó que los chinos levantaran el teléfono y chequearan que Brasil no estaba afín para abortar prematuramente cualquier pretensión de un acuerdo a contrapelo de uno de sus principales socios estratégicos globales y destacado aliado BRICS. Por fuera del comercio, y en el plano diplomático, la política exterior de Lacalle Pou fue ruidosa y moralizante, en una letanía de condenas a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua sin consecuencia alguna, ni para ellos ni para nosotros. En ese afán por hacer de Uruguay una policía ideológica regional, se abandonaron principios fundantes de nuestra tradición diplomática: la no intervención, la resolución pacífica de los conflictos, la apuesta a los mecanismos multilaterales y el fortalecimiento del bloque regional.