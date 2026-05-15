Inddhh sumó ocho nuevos casos de detenidos-desaparecidos por la última dictadura

Los datos surgen del trabajo del equipo desde su conformación, en 2020 –en el marco de la Ley 19.822–, y hasta la fecha. Durante ese período, han relevado 326 denuncias de desaparición forzada, tanto en Uruguay como en el exterior, presentadas en instancias oficiales y no oficiales. La última denuncia fue recibida a mediados de abril y refiere a hechos ocurridos hace 50 años, explicó Werner. Por tanto, “la expectativa que tenemos es que esa cantidad de denuncias vaya aumentando con el paso del tiempo”, señaló.

Entre esas 326 denuncias, hay 43 casos aclarados, ya sea por hallazgo de los restos (28); por certeza de su paradero, pero sin restos (11); o uruguayos identificados en el exterior que no integraban la lista de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (4). Al mismo tiempo, han sido descartadas 40 denuncias por distintos motivos, por ejemplo: “Porque la persona estaba viva en una fecha posterior a la denunciada, los hechos ocurrieron fuera del período establecido por la ley, no fue posible vincular su desaparición a ninguna actividad política, social o sindical, su desaparición no se produjo como resultado de las coordinaciones represivas comprobadas en el exterior, entre otras situaciones confirmadas de forma fehaciente”, señala el informe.

Además de las 162 personas declaradas e investigadas como detenidas desaparecidas, existen 81 denuncias que están siendo analizadas por el equipo de investigación. En total, hay 243 investigaciones activas. Pérez señaló que esas denuncias en análisis son casos en los que “no hay un elemento para confirmar que se trate de una situación de desaparición forzada y tampoco hay un elemento firme que permita descartar ese caso”. No obstante, aclaró que se trabaja en esos casos “como si fueran personas detenidas desaparecidas: buscamos información, solicitamos información a instituciones públicas, solicitamos información en el exterior, revisamos expedientes judiciales, revisamos los archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, otros archivos oficiales para detectar, intentar dar con estas personas, determinar cómo fue su vida, si efectivamente la desaparición estuvo vinculada con estos casos”.

Los ocho casos nuevos

El equipo de investigación detalló los ocho casos que se incorporaron a la lista de 197 detenidos desaparecidos, de los cuales tres son casos activos y cinco ya fueron aclarados.

Los casos activos son los de Luis Eduardo Bergés García nacido en Trinidad el 22 de enero de 1944, Alberto Elgart nacido el 23 de agosto de 1921, Antonio Cosimo Vulcano Díaz nacido el 18 de febrero de 1956.

Los casos aclarados son los de Modesto Orestes Caballero Osuna, Ángel Eduardo González Rodríguez, Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, María Mercedes Hourquebie de Francese y Eduardo Rosado Galarza.