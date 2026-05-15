Caso Cardama: oposición citará a Lazo y el FA califica de "manotazo de ahogado"

El caso Cardama sigue generando polémica entre oficialismo y oposición y en las últimas horas hubo novedades al respecto. Este jueves, diputados de la coalición brindaron una conferencia de prensa en el Parlamento luego de que se conociera que el astillero español Cardama inició un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas con esa empresa. El diputado blanco Gabriel Gianoli subrayó en la conferencia que Uruguay ahora enfrenta una demanda que la oposición había advertido “desde hace muchísimo tiempo”. Agregó que el contrato que desde el gobierno “defenestraban, que estaba hecho a medida, que no servía, hoy es la herramienta de defensa que tienen el Frente Amplio [FA] y el Estado uruguayo”. “Resulta que ahora vuelven a insistir con que no se trata de un tema técnico, cuando en esta misma sala nos cansamos de escuchar que era chatarra, que estaba mal soldada y que se hundía”, sostuvo.