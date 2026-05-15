Caso Cardama: oposición citará a Lazo y el FA califica de "manotazo de ahogado"

El caso Cardama sigue generando polémica entre oficialismo y oposición y en las últimas horas hubo novedades al respecto. Este jueves, diputados de la coalición brindaron una conferencia de prensa en el Parlamento luego de que se conociera que el astillero español Cardama inició un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas con esa empresa. El diputado blanco Gabriel Gianoli subrayó en la conferencia que Uruguay ahora enfrenta una demanda que la oposición había advertido “desde hace muchísimo tiempo”. Agregó que el contrato que desde el gobierno “defenestraban, que estaba hecho a medida, que no servía, hoy es la herramienta de defensa que tienen el Frente Amplio [FA] y el Estado uruguayo”. “Resulta que ahora vuelven a insistir con que no se trata de un tema técnico, cuando en esta misma sala nos cansamos de escuchar que era chatarra, que estaba mal soldada y que se hundía”, sostuvo.
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Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani en la conferencia señaló que la acción internacional que inició Cardama “impone la comparecencia urgente de la señora ministra” de Defensa Nacional, Sandra Lazo, a la comisión especial que investiga el caso Cardama, y subrayó que se lo plantearán al presidente de la comisión (el senador blanco José Luis Falero). Schipani dijo que pedirán que la semana que viene se reúna extraordinariamente la comisión (la sesión ordinaria sería el lunes, pero es feriado), y Lazo comparezca “a dar las explicaciones del caso”.
Reacciones en el FA
La futura convocatoria de Lazo a comisión generó la reacción de los legisladores del FA. El senador Eduardo Brenta escribió en su cuenta de X: "La oposición en su defensa acérrima de Cardama, parece haberse olvidado de leer lo que dice el contrato que su gobierno firmó, a pesar de las graves irregularidades. La cláusula es clara: las controversias jurídicas deben resolverse ante los tribunales uruguayos. Sin embargo, fue la propia empresa la que decidió no presentar su reclamo ante la Justicia uruguaya y acudir a un corte internacional que, en ese caso, no tiene jurisdicción. Mientras intentan citar a la ministra Sandra Lazo e intentan desviar la atención de lo importante, convendría que relean el contrato que firmaron".
En la misma línea se manifestó el senador Sebastián Sabini. En la misma red social escribió: "La reclamación de Cardama refiere a la rescisión del contrato, fundada en incumplimientos contractuales gravísimos: garantías falsas. No aspectos técnicos. Además, la ley aplicable es la uruguaya. Y en Uruguay los actos administrativos se impugnan por la vía de recursos y eventual anulación ante el TCA. La empresa no recurrió. El acto quedó firme. Defender la soberanía no es hacer discursos: es hacer respetar los contratos, las instituciones y las reglas de la República".
El diputado frentista Joaquín Garlo argumentó que el contrato establece con mucha claridad que los aspectos contractuales corresponden a la jurisdicción uruguaya" y que cualquier reclamo deberá realizarse ante los tribunales locales y no a través de un arbitraje. Opinó que el planteo del arbitraje es una "clara chicana jurídica" y un "manotazo de ahogado" de Cardama.