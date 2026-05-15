El territorio nacional se encuentra bajo la influencia de una masa de aire frío que marcará el inicio de un fin de semana con características invernales, según advierten fuentes oficiales y observatorios regionales. Se pronostica un marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento en zonas costeras.
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Ola de frío en Uruguay: aire polar provocará marcado descenso de temperatura el fin de semana
Inumet y MetSul advierten mínimas de 4°C y heladas agrometeorológicas. El pulso polar se sentirá con fuerza desde este viernes en todo el territorio.