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Ola de frío en Uruguay: aire polar provocará marcado descenso de temperatura el fin de semana

Inumet y MetSul advierten mínimas de 4°C y heladas agrometeorológicas. El pulso polar se sentirá con fuerza desde este viernes en todo el territorio.

Uruguay entra en fase de frío

Uruguay entra en fase de frío

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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El territorio nacional se encuentra bajo la influencia de una masa de aire frío que marcará el inicio de un fin de semana con características invernales, según advierten fuentes oficiales y observatorios regionales. Se pronostica un marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento en zonas costeras.

Pronóstico de Inumet: Bajas temperaturas y heladas

Reporte Oficial: Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)

    Viernes 15: En el área metropolitana y sur del país, se esperan máximas de 15°C y mínimas de 6°C. Predominará el cielo nuboso a algo nuboso con baja probabilidad de precipitaciones. Sábado 16 y Domingo 17: Se anticipa la formación de neblinas y bancos de niebla densos durante las madrugadas, lo que podría reducir significativamente l

MetSul advierte sobre pulso de aire polar

Tendencia Regional: MetSul Meteorología

    Impacto Térmico: La masa de aire frío se acentuará hacia el sábado, con un descenso térmico más pronunciado en las zonas rurales del país, donde las mínimas podrían situarse en el entorno de los 4°C a 6°C. Perspectiva: Aunque la masa de aire polar perderá intensidad hacia mediados de la próxima semana, el ambiente continuará frío y c

Condiciones de viento según Windguru

Estado de vientos: Windguru

    Rotación del Viento: Se espera una rotación hacia el sector Suroeste (SW) a partir de la noche del viernes. Rachas: En los departamentos de Maldonado y Rocha, se pronostican ráfagas de hasta 25-30 nudos (aprox. 45-55 km/h). Este incremento del viento generará una baja sensación térmica, acentuando la percepción de frío a pesar de que

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