Dólar débil sacude a economías dolarizadas: retos para Ecuador, Panamá y El Salvador en 2026

La reciente debilidad del dólar ha vuelto a colocar bajo presión a las economías más dolarizadas de América Latina: Ecuador, Panamá y El Salvador. Este fenómeno presenta desafíos y oportunidades que podrían redefinir el panorama económico en 2026.
La depreciación del dólar tiene un efecto dual en la balanza comercial de estas economías. Por un lado, encarece las importaciones, afectando el costo de bienes esenciales y materias primas. Por otro lado, potencialmente hace más competitivas las exportaciones, ya que los productos de estos países pueden resultar más atractivos en el mercado internacional. Sin embargo, la magnitud de este efecto depende en gran medida de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. y de cómo se desarrollen los ciclos económicos en norteamérica.
Ecuador, Panamá y El Salvador, que tienen una alta dependencia de las decisiones de la Reserva Federal, deben navegar en un entorno donde un dólar más débil podría no solo beneficiar su competitividad, sino también impactar en su crecimiento a través de acuerdos multilaterales. Los sectores turísticos, en particular, podrían ver un repunte como consecuencia de un tipo de cambio favorable, atrayendo más visitantes al ofrecer precios atractivos en sus destinos.
A pesar de estas oportunidades, los efectos netos de un dólar débil no están completamente claros. El aumento en los costos de importación puede generar presiones inflacionarias, lo que podría afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos. La capacidad de los países para gestionar estas tensiones será crucial en los próximos años.
Mientras que un dólar más débil puede facilitar un aumento en la competitividad de las exportaciones y favorecer al sector turístico, también conlleva el riesgo de incrementar la inflación y encarecer los bienes importados. Ecuador, Panamá y El Salvador deberán estar alertas y desarrollar estrategias efectivas para mitigar los impactos negativos mientras aprovechan las oportunidades que esta nueva realidad monetaria les presenta.