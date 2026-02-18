Dólar débil sacude a economías dolarizadas: retos para Ecuador, Panamá y El Salvador en 2026

La depreciación del dólar tiene un efecto dual en la balanza comercial de estas economías. Por un lado, encarece las importaciones, afectando el costo de bienes esenciales y materias primas. Por otro lado, potencialmente hace más competitivas las exportaciones, ya que los productos de estos países pueden resultar más atractivos en el mercado internacional. Sin embargo, la magnitud de este efecto depende en gran medida de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. y de cómo se desarrollen los ciclos económicos en norteamérica.