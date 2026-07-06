La decisión de la FIFA de levantarle la sanción al futbolista estadounidense Folarin Balogun, despertó un nuevo escándalo en el Mundial. A través de un duro comunicado, la UEFA sostuvo que desde el organismo del fútbol internacional, "cruzaron una línea roja".
"se cruzó una línea roja"
Durísimo comunicado de UEFA contra la FIFA: "la credibilidad de la competición se ve socavada"
El ente del fútbol europeo expresó su "incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable", tras habilitación de Balogun.