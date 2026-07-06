Durísimo comunicado de UEFA contra la FIFA: "la credibilidad de la competición se ve socavada"

La credibilidad del Mundial

El comunicado toma fuerza y apunta directamente a que cuando "quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada". A su vez, sostienen que "esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición".

"El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso y goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto".

"Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable", cierra la UEFA su duro comunicado en contra de la FIFA.