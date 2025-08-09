Hacete socio para acceder a este contenido

Economía Gabriel Oddone |

¿Impuesto a los ricos?

El Plan B del equipo económico de Gabriel Oddone para reunir fondos para la primera infancia

Sin impuesto a los ricos, el equipo económico de Gabriel Oddone tiene un Plan B para reunir los fondos que se necesita destinar a primera infancia.

Por Redacción Caras y Caretas

Si bien el gobierno le dijo categóricamente que no al impuesto a los ricos, tiene preparado un Plan B para reunir fondos para la primera infancia. El equipo económico liderado por Gabriel Oddone estudia la posibilidad de incluir en el Presupuesto un gravamen a la rentabilidad generada por los depósitos y las inversiones de residentes de Uruguay en el exterior. Según publicó el Semanario Búsqueda, esta idea apunta a un capital que asciende a casi US$ 62.000 millones.

De acuerdo a lo adelantado por el semanario con fuentes de gobierno, el equipo económico pretende hacer ajustes en el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas para gravar estas ganancias de capital que quedaron sin alcanzar cuando el tributo se instauró tras la reforma del 2007.

Primera Infancia

La intención es incluirlo en el Presupuesto dado que se considera la mejor estrategia para que se apruebe ya que entre los legisladores oficialistas existiría cierto consenso en destinar todo lo recaudado a la primera infancia.

El ministro Gabriel Oddone ya había adelantado esa posibilidad. “Estamos en discusión de cambios que ordenan algunos temas que quedaron pendientes de administraciones anteriores, como por ejemplo los gravámenes en el exterior”, señaló.

