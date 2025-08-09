El Plan B del equipo económico de Gabriel Oddone para reunir fondos para la primera infancia

Si bien el gobierno le dijo categóricamente que no al impuesto a los ricos, tiene preparado un Plan B para reunir fondos para la primera infancia. El equipo económico liderado por Gabriel Oddone estudia la posibilidad de incluir en el Presupuesto un gravamen a la rentabilidad generada por los depósitos y las inversiones de residentes de Uruguay en el exterior. Según publicó el Semanario Búsqueda, esta idea apunta a un capital que asciende a casi US$ 62.000 millones.