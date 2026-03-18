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Gabriel Oddone |

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En mayo se presentaría proyecto de Ley de Competitividad e Innovación

El objetivo es simplificar la carga burocrática, eliminar trabas y avanzar en la digitalización de procesos.

Orsi y Oddone presentaron la iniciativa.

Orsi y Oddone presentaron la iniciativa.

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Esta semana, Gabriel Oddone, actual Ministro de Economía, anunció que en mayo se presentará un proyecto de ley de competitividad que centrará su atención en reformas microeconómicas. El objetivo es simplificar la carga burocrática, eliminar trabas y avanzar en la digitalización de procesos. Esta propuesta no surge de la nada; ha sido un tema recurrente en el discurso político, especialmente en diversas campañas y programas de otros partidos, como los planteamientos de Laura Raffo y Álvaro Delgado, quienes se enfocaron en propuestas destinadas a reducir costos y mitigar la inflación.

Mientras que estos enfoques se percibieron como un camino hacia la flexibilización y un mayor campo de acción para el sector privado, el proyecto del gobierno se distancia de la ideología central del Frente Amplio, que no priorizó este aspecto en sus bases programáticas. Sin embargo, el tema de la desburocratización y simplificación ya estuvo presente el año pasado en la presentación de la ley de presupuesto, donde Oddone utilizó términos como "desburocratización" y "despapelización". Esto surgió en un contexto de críticas a la competitividad del país y coincidió con la encuesta presentada por Uruguay XXI, que medía la percepción de inversores de EE.UU. sobre las condiciones de inversión en Uruguay.

Uno de los aspectos más destacados del anuncio de Gabriel Oddone, Ministro de Economía, es el enfoque microeconómico que se propone en la nueva ley de competitividad. Oddone subrayó que la competitividad del país no debería depender únicamente de la manipulación del tipo de cambio, sino que el verdadero camino hacia un entorno más competitivo radica en la reducción de costos internos y en la eliminación de obstáculos burocráticos. Esta perspectiva busca fomentar un clima más favorable para las empresas, permitiendo que operen de manera más eficiente y efectiva en el mercado.

En el marco de esta propuesta, se presentan medidas inmediatas que se centran en la facilitación del comercio. Entre las acciones más relevantes se encuentra la eliminación de las intervenciones previas de la Dirección General Impositiva (DGI) y la reducción de la exigencia de documentación física en los expedientes aduaneros. Estas medidas están diseñadas para acelerar los trámites comerciales, respondiendo a la necesidad de un sistema ágil que permita a las empresas desenvolverse sin los inconvenientes que la burocracia puede causar.

Oddone también describió el proyecto como una reforma amplia, enfatizando que se trata de una iniciativa "compleja y amplia" que impactará diversos intereses dentro del ecosistema económico. Debido a su naturaleza multifacética, se espera que este tema genere un debate parlamentario significativo. El presidente Yamandú Orsi ha respaldado esta noción y a realizado una conferencia de prensa junto con el Ministro Odonne sobre el tema, resaltando la importancia del diálogo y la colaboración en torno a las reformas planteadas, lo que sugiere que el proceso legislativo será participativo y deliberativo.

Finalmente, el gobierno ha establecido un plazo de 30 días para que las gremiales empresariales y laborales presenten sus propuestas orientadas a la eliminación de la burocracia.

El anuncio del proyecto de ley de competitividad e innovación es anunciado como una un punto de inflexión en la estrategia del gobierno para abordar la burocracia y facilitar la inversión pero a la vez la digitalización contribuye a mejorar los controles . Aunque la desburocratización ya ha estado en el centro de discusiones anteriores queda por ver que respuesta hay de parte de los privados de los anuncios ya realizados y que nuevas propuestas se suman y si realmente se logra consagrar una ley de mejora de la competitividad, siendo que se trata de un aspecto muy parcial de la misma más cuando desde los privados hay un enfoque claro en particular en el sector exportador sobre la realidad cambiaria.

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