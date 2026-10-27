Empresa belga invertirá US$ 45 millones en Uruguay: qué construirá en el marco de +Colonia

Según la información difundida, el complejo contará con más de 200 habitaciones, un piso de coworking de 1.300 metros cuadrados y cerca de 3.500 metros cuadrados de espacios comunes.

La propuesta también incluirá cocinas compartidas, áreas de rooftop, instalaciones de bienestar y espacios para talleres y eventos.

El diseño apunta a integrar la vida cotidiana con la actividad laboral, mediante ambientes que permitan tanto el trabajo individual como la interacción entre quienes utilicen las instalaciones.

Una empresa tecnológica con un modelo de trabajo diferente

Work Nomads es una compañía de origen belga vinculada a la inteligencia artificial que brinda asistencia a empresas de distintas partes del mundo. Entre las características de su modelo de funcionamiento se encuentra la provisión de vivienda para sus propios trabajadores.

La iniciativa que proyecta desarrollar en Uruguay combina esa modalidad con una infraestructura que prioriza los espacios compartidos, el trabajo colaborativo y las actividades comunitarias.

Eduardo Batista, empresario vinculado a +Colonia, destacó las características de la propuesta y la definió como un modelo de desarrollo innovador.

"Es un edificio con una impronta muy importante de espacios comunes, de trabajo, comunitarios", explicó.

La inversión anunciada representa un nuevo proyecto empresarial dentro de +Colonia, una iniciativa que busca desarrollar un nuevo entorno urbano en el departamento y que ahora incorporará una propuesta que combina tecnología, alojamiento y espacios de trabajo.