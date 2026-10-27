Las claves de la victoria de Lula en Brasil con un escenario adverso

Luiz Inácio Lula da Silva escribió un nuevo capítulo en la historia política de la región al lograr la reelección para un cuarto mandato presidencial tras imponerse en el balotaje del 25 de octubre frente al senador Flávio Bolsonaro. Con el 100 % de las urnas totalizadas por la Justicia Electoral, la fórmula integrada por Lula y Geraldo Alckmin alcanzó 64.256.232 votos (51,79 % de los sufragios válidos), estableciendo el récord absoluto de votación recibido por un candidato en la historia de Brasil.