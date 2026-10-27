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Las claves de la victoria de Lula en Brasil con un escenario adverso

Es la primera vez desde la redemocratización en 1989 que un candidato que finalizó segundo en la primera vuelta logra revertir la contienda en la votación decisiva.

Lula celebró su triunfo.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Luiz Inácio Lula da Silva escribió un nuevo capítulo en la historia política de la región al lograr la reelección para un cuarto mandato presidencial tras imponerse en el balotaje del 25 de octubre frente al senador Flávio Bolsonaro. Con el 100 % de las urnas totalizadas por la Justicia Electoral, la fórmula integrada por Lula y Geraldo Alckmin alcanzó 64.256.232 votos (51,79 % de los sufragios válidos), estableciendo el récord absoluto de votación recibido por un candidato en la historia de Brasil.

Por su parte, el postulante del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, cosechó 59.826.041 votos (48,21 %), registrándose una brecha final de 4,43 millones de sufragios. El resultado invierte el escenario de la primera vuelta del 4 de octubre, donde Bolsonaro había liderado con el 47,03 % frente al 45,16 % de Lula, convirtiendo a este comicio en la primera «virada» o remontada electoral en segunda vuelta registrada en Brasil desde el retorno de la democracia en 1989.

Radiografía territorial: la expansión del caudal electoral oficialista

Entre el primer y el segundo turno, la candidatura de Lula sumó 10,4 millones de votos adicionales, logrando un crecimiento en las 26 provincias y el Distrito Federal:

  • Minas Gerais : Considerado el estado termómetro de la política brasileña, fue el único territorio donde Lula revirtió un resultado desfavorable, pasando de perder por 5,1 millones contra 5,7 millones en primera vuelta a ganar en el balotaje con 6,3 millones de votos.

  • São Paulo y Rio de Janeiro: En el estado paulista, Lula registró el mayor crecimiento absoluto (+2,6 millones de votos) y venció holgadamente en la capital paulistana con el 55,5 %. En el bastión bolsonarista de Rio de Janeiro, sumó 872.000 sufragios adicionales entre turnos.

  • Consolidación regional: Reafirmó su hegemonía en el Nordeste alcanzando el 69,4 % de los votos válidos (con picos en Bahía con 71,31 % y Pernambuco con 69,20 %) y logró notables avances en estados conservadores como Goiás (+9,29 puntos porcentuales), Rio Grande do Sul (+6,43 pp) y Paraná (+6,22 pp).

Las claves del triunfo: abstención a la baja y movilización digital

El análisis electoral atribuye la remontada a cinco factores estratégicos desplegados en la recta final:

  • Caída histórica de la abstención: La participación aumentó sustancialmente, descendiendo la abstención del 21,08 % al 19,21 % (el guarismo más bajo en un balotaje en dos décadas). La gratuidad del transporte público movilizó a cerca de 2,9 millones de nuevos electores que respaldaron mayoritariamente al oficialismo.

  • Estrategia digital coordinada: La campaña reestructuró su comunicación creando el «Exército do Lula», una red en WhatsApp con más de 11 millones de afiliados que activó el voto joven y abstencionista.

  • Captación del voto moderado y agenda social: El discurso apuntó a los votantes insatisfechos pero no ideologizados, contrastando modelos de gobierno. Este mensaje se vio acompañado por medidas de alto impacto como la aprobación del fin de la jornada laboral 6x1, la expansión de becas universitarias y planes de desendeudamiento para microemprendedores.

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