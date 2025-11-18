"Entrega" argentina a EEUU y el riesgo geopolítico que acecha a Uruguay

La economista María Noel Sanguinetti analizó en el programa Dato Mata Relato de Caras y Caretas las complejas variables que definen a Uruguay en la tormenta regional, destacando las dificultades internas —el debate presupuestario y el efecto del dólar planchado— y principalmente, la alarma generada por el acuerdo de cooperación bilateral anunciado entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump. Para Sanguinetti, este pacto es un punto de inflexión que denota un "entreguismo" preocupante por parte de Argentina y que proyecta riesgos reales sobre la estabilidad y autonomía económica de toda la región.
Un despojo de la soberanía regulatoria
El acuerdo, destinado a profundizar la cooperación en comercio e inversión, promete la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Sin embargo, la economista advierte sobre una "asimetría total" en las concesiones.
Mientras Argentina se compromete a otorgar acceso preferencial a productos estadounidenses (medicamentos, maquinarias, productos agrícolas), el aspecto más alarmante es la posible cesión, sin contraprestación equivalente, de sus atribuciones de control sobre industrias críticas. El pacto implicaría que Argentina permita el ingreso de productos que cumplan solo con las normas de Estados Unidos e internacionales aplicables, eliminando requisitos adicionales.
Esto se traduce en un despojo de la soberanía regulatoria en áreas fundamentales como la farmacéutica, automotriz y, especialmente, la agroindustria. Sanguinetti subraya que el modelo implementado por Milei, que no solo perpetúa sino que refuerza la crisis económica y social, se ve respaldado por este tipo de acuerdos que benefician a intereses corporativos.
El tablero geopolítico
La preocupación por el pacto Milei-Trump trasciende lo comercial y se inscribe directamente en el tablero geopolítico. El comunicado emitido por la Casa Blanca incluye un apartado dedicado a la cooperación para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos, en especial el litio. Este recurso, una de las grandes riquezas de la región, estaría siendo objeto de un "entreguismo" total por parte del gobierno argentino.
Además, el acuerdo propone trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja. Este punto es vital, ya que Argentina y Estados Unidos son competidores en el mercado, siendo China el principal cliente de ambos. La economista interpreta la movida de Estados Unidos como una jugada de avance geopolítico en una región donde la presencia china es crucial como destino de exportaciones primarias (soja, carne, granos) para Sudamérica.
El liderazgo de Uruguay en inteligencia artificial
A pesar del complejo panorama regional, Sanguinetti destacó un punto positivo para Uruguay en un tema estructural y se trata del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). Según el Índice Latinoamericano de IA, Uruguay se posiciona en un lugar destacado, ocupando el tercer puesto regional, solo superado por Chile y Brasil.
Este liderazgo responde a un sector tecnológico potente, con inversión en educación, fomento de startups y colaboración público-privada, posicionando a Uruguay como un hub tecnológico.
No obstante, la economista advirtió que la IA se alimenta de big data que a menudo está sesgada por las desigualdades estructurales. Dado que América Latina es la región más desigual del mundo, existe el riesgo de que las políticas de IA reproduzcan y refuercen estas brechas, lo que exige una mirada crítica sobre la gobernanza de la tecnología.
Un llamado a la cautela regional
Para finalizar, Sanguinetti enfatizó que Uruguay, como país chico con altas dependencias, debe estar "muy consciente" y "muy cuidadoso" de lo que sucede en la vecina orilla. La imposición de modelos de "gobiernos corporativos" y las implicancias geopolíticas del pacto Milei-Trump representan riesgos que afectan directamente la autonomía económica y la capacidad de desarrollo de la industria local en un contexto de turbulencia global.