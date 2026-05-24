Udelar rechaza definición de "antisemitismo" que "criminaliza la protesta" contra Israel

Entre los ejemplos que la universidad objeta están: exigirle a Israel un estándar de conducta que no se pide a otras naciones democráticas, comparar sus políticas actuales con las nazis, o tachar de racista la existencia del Estado de Israel. Para la Udelar, estos criterios limitan el debate legítimo sobre el conflicto en Medio Oriente.

Por eso, además de reafirmar su rechazo a la violencia y su compromiso con una paz duradera en la región, el CDC le pidió al gobierno uruguayo que evalúe salir de la IHRA, algo que ningún otro organismo había planteado hasta ahora. La reunión con la INDDHH servirá para trasladar formalmente esta posición antes de que el grupo de trabajo comience a funcionar.