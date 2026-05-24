La Universidad de la República (Udelar) decidió anticiparse a cualquier convocatoria oficial y solicitó por iniciativa propia una reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). El motivo es abordar la reciente creación de un grupo de trabajo sobre antisemitismo, del cual la propia Udelar forma parte.
crítica
Udelar rechaza definición de "antisemitismo" que "criminaliza la protesta" contra Israel
La UdelaR busca reunirse con la INDDHH para trasladar su postura crítica con respecto al grupo de trabajo sobre antisemitismo.