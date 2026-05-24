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Sociedad

crítica

Udelar rechaza definición de "antisemitismo" que "criminaliza la protesta" contra Israel

La UdelaR busca reunirse con la INDDHH para trasladar su postura crítica con respecto al grupo de trabajo sobre antisemitismo.

Udelar busca a la INDDHH antes de integrar grupo antisemitismo: rechaza definición que criminaliza la protesta.

Udelar busca a la INDDHH antes de integrar grupo antisemitismo: rechaza definición que "criminaliza la protesta".

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La Universidad de la República (Udelar) decidió anticiparse a cualquier convocatoria oficial y solicitó por iniciativa propia una reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). El motivo es abordar la reciente creación de un grupo de trabajo sobre antisemitismo, del cual la propia Udelar forma parte.

Postura crítica

Detrás de este pedido está la postura crítica que ya había fijado el Consejo Directivo Central (CDC) de la universidad en diciembre, cuando aprobó por unanimidad una declaración cuestionando la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés).

Según el CDC, esa definición que Uruguay adoptó en 2020 y acompaña con ejemplos concretostiende a criminalizar la protesta y puede afectar negativamente la libertad de expresión.

Entre los ejemplos que la universidad objeta están: exigirle a Israel un estándar de conducta que no se pide a otras naciones democráticas, comparar sus políticas actuales con las nazis, o tachar de racista la existencia del Estado de Israel. Para la Udelar, estos criterios limitan el debate legítimo sobre el conflicto en Medio Oriente.

Por eso, además de reafirmar su rechazo a la violencia y su compromiso con una paz duradera en la región, el CDC le pidió al gobierno uruguayo que evalúe salir de la IHRA, algo que ningún otro organismo había planteado hasta ahora. La reunión con la INDDHH servirá para trasladar formalmente esta posición antes de que el grupo de trabajo comience a funcionar.

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