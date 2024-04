Llegan a Uruguay dos expertos del hub logístico portuario de Amberes-Brujas

También analizarán las formas para prepararse para la transición energética, las formas de adaptar los puertos para recibir a buques de grandes dimensiones y cómo realizar calados utilizando las nuevas tecnologías disponibles.

Durante la primera jornada de trabajo y estudio, se realizará una introducción al puerto de Amberes-Brujas y su estrategia comercial, conectividad, competitividad y eficiencia.

El segundo día del evento se hablará sobre la facilitación del comercio y su evolución digital; cómo transformarse en un puerto sostenible y la transición energética; tendencias en la cadena de suministro y en la industria marítima con impacto en el puerto; y el desarrollo portuario, de comunidad logística-portuaria y asociaciones.

Dos referentes

Uno de los expertos que participará del Taller es Aag Helewaut, gerente de Proyectos Portuarios y Coordinador Regional para América Latina del Puerto de Amberes-Brujas, especialista en ingeniería civil, con amplia experiencia internacional en ingeniería portuaria y en estructuras marítimas y construcción. Ha sido gerente y consultor de importantes proyectos y asistencias técnicas en diferentes países como la Terminal y muelle en Port of Botwood en Canadá; Infraestructuras multimodales para el Trans-Kalahari Corridor en Namibia; Infraestructura portuaria para el Port of Duqm, Oman; Plan maestro para el Port Autonome de Cotonou en Benin; Plan maestro para el Port of Paramaribo, Suriname; Terminal semiautomática, muelle y depósito para ArcelorMittal Gante - All Weather Terminal Gante, en Bélgica; Infraestructura de transporte multimodal en Esclusa de Kieldrecht también en Bélgica; y el Waaslandhaven-Noord, nudo crucial de carreteras del puerto de Amberes.

El otro experto que participará del seminario es Ingrid Vanstreels, responsable de Proyectos Portuarios del Puerto de Amberes-Brujas Internacional, especialista en estrategia comercial y operacional en el sector logístico y portuario. Cuanta, a su vez, con amplia experiencia operacional en forwarding; implementación de negocios; gestión de stakeholders; ventas; gestión de la cadena de suministro; digitalización de comunidad portuaria. Ha sido gerente y consultor de importantes proyectos en Bélgica, que van desde el desarrollo e implementación de la cadena de frío para el puerto POAB; hasta el desarrollo e implementación de la estrategia de ecommerce para el puerto POAB.