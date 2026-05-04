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Sociedad lluvias | clima |

Clima inestable

Uruguay bajo inestabilidad: Inumet y MetSul prevén el regreso de tormentas y un marcado descenso térmico

Inestabilidad en Uruguay desde el miércoles: lluvias, rachas de viento de 60 km/h y un giro otoñal marcarán el pulso meteorológico según fuentes oficiales.

Pronóstico con&nbsp; lluvias

Pronóstico con  lluvias

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Tras un inicio de semana con condiciones de relativa calma, el panorama meteorológico en Uruguay sufrirá un cambio significativo a partir del miércoles 6 de mayo. De acuerdo con los datos técnicos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el apoyo de modelos regionales de MetSul Meteorologia y las proyecciones de viento y oleaje de Windguru, se espera un aumento de la inestabilidad con precipitaciones, tormentas y rachas de viento fuertes.

Pronóstico por jornadas

Lunes 4 y Martes 5 de mayo:

  • El país experimenta un inicio de semana con cielo algo nuboso a nuboso. Se mantienen neblinas y bancos de niebla, especialmente en las zonas centro y sur durante las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8°C y una máxima de 21°C. Vientos moderados del sector Noroeste con rachas de hasta 40 km/h.

  • Miércoles 6 de mayo (Día clave de inestabilidad):

    Inumet advierte un desmejoramiento generalizado. Se prevén precipitaciones y tormentas que comenzarán por el litoral y se extenderán a todo el territorio. Las temperaturas se mantendrán entre los 13°C y 20°C. Los vientos rotarán al Noreste y se intensificarán, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h en zonas costeras.

  • Jueves 7 y Viernes 8 de mayo:

    MetSul y los modelos de Windguru sugieren la persistencia de un frente frío que mantendrá la probabilidad de lluvias alta. Se espera un descenso térmico progresivo, consolidando el ambiente otoñal. Las temperaturas máximas difícilmente superen los 17°C hacia el viernes

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