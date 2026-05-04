Uruguay bajo inestabilidad: Inumet y MetSul prevén el regreso de tormentas y un marcado descenso térmico

Tras un inicio de semana con condiciones de relativa calma, el panorama meteorológico en Uruguay sufrirá un cambio significativo a partir del miércoles 6 de mayo. De acuerdo con los datos técnicos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el apoyo de modelos regionales de MetSul Meteorologia y las proyecciones de viento y oleaje de Windguru, se espera un aumento de la inestabilidad con precipitaciones, tormentas y rachas de viento fuertes.