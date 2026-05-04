Bava: "Decepcionado por el resultado y por el rendimiento"

Nacional esta relegando muchos puntos y más allá del Apertura también tienen que pensar en la tabla Anual, y en una posible clasificación a torneos internacionales del próximo año.

"Los accidentes nos cuestan caro"

Jorge Bava habló luego del encuentro y se mostró abatido tras otra derrota de su equipo. "Decepcionado por el resultado y por el rendimiento. Tuvimos un partido cuesta arriba desde el arranque, con errores propios que hicieron que fuéramos a buscar desde atrás, incómodos, tomando riesgos que había que asumir. Nos sigue costando caro".

Consultado por qué le cuesta tanto ganar a Nacional, el entrenador fue claro: "Estamos en busca de identificarlo, de poder trabajar, no son patrones que se repiten. Sí los accidentes que nos están costando caro, eso es evidente. En desventaja tenés que tomar riesgos, corrés de atrás, es incómodo y nos cuesta encontrar un partido que no tenga esos accidentes que nos permitan plantearnos en campo un buen tiempo, cómodos. Hay que asumir la responsabilidad, trabajar y revertir esto."

El tricolor sigue cometiendo errores defensivos y Bava dio su impresión al respecto. "El equipo convierte, es evidente, en casi todos los partidos convierte más de un gol, y crea chances, pero los números alarman porque esto es hacer goles y que no te hagan. Peor sobre todo la forma en la que nos hacen. Hemos tenido accidentes que nos cuestan caro, de una forma u otra. Como digo siempre, hay que asumir la responsabilidad, trabajar en conjunto, mejorar colectiva e individualmente para bajar el índice de goles, que es mucho", aseguró.

Y continuó: "Lo que pasa dentro del vestuario, queda dentro del vestuario. Tengo mi forma de ser, de tratar de mejorar, de brindarle información a los jugadores. Para bien o para mal, nunca voy a divulgar lo que pasa dentro de un vestuario. Hay que tratar de corregir, lo que pasa en el entretiempo, lo que pasa en el final, pasar raya, y volver a mejorar. Evidentemente los resultados agravan la situación. Siempre tenemos cosas para mejorar, hasta cuando ganamos".