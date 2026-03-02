Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Economía aumento | febrero | exportación

Informe

Solicitudes de exportación marcaron un aumento interanual de un 9% en febrero

De acuerdo a un informe de Uruguay XXI, este aumento corresponde a un desempeño positivo de la carne bovina y la celulosa.

Solicitudes de exportación marcaron un aumento interanual de un 9% en febrero.

Solicitudes de exportación marcaron un aumento interanual de un 9% en febrero.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La agencia Uruguay XXI publicó este lunes un informe correspondiente al comercio exterior durante el mes de febrero. Según informaron en el documento, en febrero de 2026, las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 1.025 millones y marcaron un aumento interanual de 9%. Este crecimiento lo impulsó la carne bovina, celulosa y concentrados de bebidas.

En el acumulado de 2026, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 1.989 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de 8%.

El aumento interanual responde a un desempeño positivo de la carne bovina y la celulosa. La carne bovina fue el principal producto exportado del mes, con ventas por US$ 239 millones y un aumento interanual del 6%.

En segundo lugar, se ubicó la celulosa, con ventas por US$ 134 millones, mostrando un crecimiento interanual de 4%. Los concentrados de bebidas ingresaron terceros con un incremento del 20% y ventas por US$ 77 millones.

Los productos lácteos totalizaron US$ 52 millones, evidenciando una disminución del 28% en comparación con el mismo mes del año anterior. Colza y carinata cerró el top cinco de productos al registrar ventas por US$ 49 millones, lo que significó un crecimiento interanual del 10%.

Los principales destinos de exportación

China fue el principal destino de exportación en febrero de 2026, con ventas por US$ 168 millones, que representaron un incremento de 4% interanual y una participación del 16% en las exportaciones del mes.

Brasil se ubicó como el segundo destino de exportación en febrero de 2026, con ventas por US$ 163 millones, lo que representó un aumento de 5% interanual y una participación de 16% en el total.

La Unión Europea se posicionó como el tercer destino de exportación del mes, con ventas totales por US$ 135 millones.

Estados Unidos se consolidó como el cuarto destino de exportación en el segundo mes del año, con ventas por US$ 126 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 13% y una participación del 12% sobre el total.

Finalmente, el Reino Unido cerró el top cinco de destinos de exportación en febrero de 2026, con ventas por US$ 50 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 22%.

Temas

Dejá tu comentario