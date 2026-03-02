Solicitudes de exportación marcaron un aumento interanual de un 9% en febrero.

En segundo lugar, se ubicó la celulosa, con ventas por US$ 134 millones, mostrando un crecimiento interanual de 4%. Los concentrados de bebidas ingresaron terceros con un incremento del 20% y ventas por US$ 77 millones.

Los productos lácteos totalizaron US$ 52 millones, evidenciando una disminución del 28% en comparación con el mismo mes del año anterior. Colza y carinata cerró el top cinco de productos al registrar ventas por US$ 49 millones, lo que significó un crecimiento interanual del 10%.

Los principales destinos de exportación

China fue el principal destino de exportación en febrero de 2026, con ventas por US$ 168 millones, que representaron un incremento de 4% interanual y una participación del 16% en las exportaciones del mes.

Brasil se ubicó como el segundo destino de exportación en febrero de 2026, con ventas por US$ 163 millones, lo que representó un aumento de 5% interanual y una participación de 16% en el total.

La Unión Europea se posicionó como el tercer destino de exportación del mes, con ventas totales por US$ 135 millones.

Estados Unidos se consolidó como el cuarto destino de exportación en el segundo mes del año, con ventas por US$ 126 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 13% y una participación del 12% sobre el total.

Finalmente, el Reino Unido cerró el top cinco de destinos de exportación en febrero de 2026, con ventas por US$ 50 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 22%.