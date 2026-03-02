Frente Amplio saldrá a contrarrestar "agresiva" campaña "El gobierno te mintió"

Los referidos pasacalles fueron colocados en varios puntos de Montevideo y en Canelones. Señalan, sin firma, "El gobierno te mintió" y fueron denunciados en las redes sociales por varios usuarios. Entre ellos, la senadora frenteamplista Liliám Kechichian.

Para Kechichian se trata de un acto de "cobardía política". "La cobardía política detrás de un pasacalle sin firma. Las ideas se defienden dando la cara, no con un cartel con claros fines desestabilizadores. "La democracia no se merece este accionar", publicó en su cuenta de X.

Acto y campaña

En otro orden, el secretariado del FA consideró la realización de un festejo para celebrar los 55 años de su primer acto público. La propuesta consiste en un acto en el Club Arbolito de La Teja el próximo jueves 26 de marzo.

La fuerza política hizo su primer acto público el 26 de marzo de 1971 en la explanada de la Intendencia de Montevideo. En la ocasión se presentó su fórmula electoral y dio un mensaje al país Líber Seregni.

Por otro lado, se anunció que en abril comenzará una nueva etapa de "El Frente te escucha". Respecto al congreso y las elecciones internas de la fuerza política, el tema fue considerado, pero sin fechas definidas.