Política

anónima oposición

Frente Amplio saldrá a contrarrestar "agresiva" campaña "El gobierno te mintió"

El secretariado del Frente Amplio decidió también realizar un festejo el 26 de marzo en el Club Arbolito para celebrar los 55 años de su primer acto público.

FA saldrá a responder la campaña de la oposición.

Por Pablo Silva Galván

El Frente Amplio (FA) llevará adelante una campaña de publicidad callejera para contrarrestar la propaganda de la oposición que colocó en varias arterias de Montevideo cárteles anónimos con la leyenda "El gobierno te mintió". Así lo consideró el secretariado de la fuerza política.

Durante la reunión del secretariado se consideró que los pasacalles colocados por la oposición son de un tono "muy agresivo" y no reflejan el clima político del país, según pudo saber Caras y Caretas.

Ante esto, se decidió iniciar en breve una campaña en las calles con pasacalles respaldando la gestión del Gobierno, pero "en un tono fraterno".

Los referidos pasacalles fueron colocados en varios puntos de Montevideo y en Canelones. Señalan, sin firma, "El gobierno te mintió" y fueron denunciados en las redes sociales por varios usuarios. Entre ellos, la senadora frenteamplista Liliám Kechichian.

Para Kechichian se trata de un acto de "cobardía política". "La cobardía política detrás de un pasacalle sin firma. Las ideas se defienden dando la cara, no con un cartel con claros fines desestabilizadores. "La democracia no se merece este accionar", publicó en su cuenta de X.

Acto y campaña

En otro orden, el secretariado del FA consideró la realización de un festejo para celebrar los 55 años de su primer acto público. La propuesta consiste en un acto en el Club Arbolito de La Teja el próximo jueves 26 de marzo.

La fuerza política hizo su primer acto público el 26 de marzo de 1971 en la explanada de la Intendencia de Montevideo. En la ocasión se presentó su fórmula electoral y dio un mensaje al país Líber Seregni.

Por otro lado, se anunció que en abril comenzará una nueva etapa de "El Frente te escucha". Respecto al congreso y las elecciones internas de la fuerza política, el tema fue considerado, pero sin fechas definidas.

