Irán advierte que "quemará" cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz

El asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), Ebrahim Jabari, amenazó este lunes con quemar cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz.
"Quemaremos cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz. No permitiremos que ni una sola gota de petróleo abandone esta región", dijo Jabari, citado por la agencia de noticias iraní ISNA.
La navegación a través del golfo de Ormuz se redujo drásticamente después de los ataques de EEUU e Israel contra Irán. Formalmente no hay ningún bloqueo, pero, de hecho, el transporte marítimo está paralizado por las amenazas a la seguridad.
Agresión a Irán
El 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron una campaña de ataques coordinados contra Irán, al acusarle de haber reiniciado su programa nuclear en el que ven una amenaza inminente.
En los ataques del sábado fallecieron el líder supremo de Irán y varios miembros de su familia, así como el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI), el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.
Irán respondió con andanadas de misiles y drones contra Israel y las bases militares de EEUU ubicadas en varios países de Oriente Medio.
Cientos de muertos
Los ataques de EEUU e Israel dejaron al menos 555 muertos y cientos de heridos en Irán, según la Media Luna Roja iraní.
Por su parte, las represalias iraníes ya costaron la vida a cuatro soldados estadounidenses y una docena de víctimas civiles en Israel y varios países del golfo Pérsico, además de perturbar la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.
(Sputnik)