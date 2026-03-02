Irán advierte que "quemará" cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/2028568541163635031&partner=&hide_thread=false Guardia Revolucionaria iraní:



"El estrecho de Ormuz HA SIDO CERRADO, atacaremos y quemaremos cualquier barco que pase por él". https://t.co/R6ijKvo65M pic.twitter.com/DgFkBY7pG8 — RT en Español (@ActualidadRT) March 2, 2026

Agresión a Irán

El 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron una campaña de ataques coordinados contra Irán, al acusarle de haber reiniciado su programa nuclear en el que ven una amenaza inminente.

En los ataques del sábado fallecieron el líder supremo de Irán y varios miembros de su familia, así como el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI), el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.

Irán respondió con andanadas de misiles y drones contra Israel y las bases militares de EEUU ubicadas en varios países de Oriente Medio.

Cientos de muertos

Los ataques de EEUU e Israel dejaron al menos 555 muertos y cientos de heridos en Irán, según la Media Luna Roja iraní.

Por su parte, las represalias iraníes ya costaron la vida a cuatro soldados estadounidenses y una docena de víctimas civiles en Israel y varios países del golfo Pérsico, además de perturbar la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

(Sputnik)