Política Andrés Ojeda | Ministerio de Justicia | Yamandú Orsi

Andrés Ojeda dijo que creación del Ministerio de Justicia es una "cortina de humo"

El senador colorado Andrés Ojeda aseguró que el Ministerio de Justicia es una "buena herramienta" pero que sería como darle "uranio" a este gobierno.

El senador colorado Andrés Ojeda afirmó que la creación de un Ministerio de Justicia, uno de los anuncios que realizará el presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, constituye una “cortina de humo” y adelantó que la Coalición Republicana analizará mañana martes el contenido completo del discurso.

Ojeda señaló que espera que el mandatario ponga el foco en “los temas importantes”, como seguridad pública, economía, empleo y salario. “Estamos en la puerta de la recesión, estamos con problemas grandes”, sostuvo el legislador, y cuestionó recientes declaraciones del equipo económico. “Que el ministro de Economía salga a decir y aclarar que la casa está en orden… tan en orden no está porque precisa salir a decir y aclarar lo que evidentemente no es obvio”, afirmó.

Ministerio de Justicia: apoyo pero no

Sobre la creación de un Ministerio de Justicia, Ojeda aclaró que su sector ha sido históricamente promotor de esa iniciativa. Sin embargo, consideró que el actual gobierno no ofrece garantías para su instrumentación.

“No lo mandaron con el Presupuesto, no le previeron presupuesto. Saben que no tienen los votos para aprobarlo”, cuestionó. También recordó que el proyecto que impulsa el Ministerio del Interior para que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) funcione como servicio descentralizado ya prevé su vínculo con el Poder Ejecutivo a través de esa cartera.

Para el senador, el problema no es la herramienta sino que la administre este gobierno. “Las herramientas poderosas son positivas o negativas. Si mañana me dan un kilo de uranio podré poner una central nuclear o hacer una bomba. El uranio es el mismo”, expresó. “No estoy dispuesto a darle ningún uranio a este gobierno en este sentido”, remarcó.

Cuestionamientos institucionales

Ojeda también vinculó su postura con lo que definió como señales de tensión institucional, al mencionar la intención del oficialismo de cambiar a la fiscal de Corte. Según dijo, el gobierno no ha fundamentado adecuadamente esa decisión y eso, a su juicio, genera dudas sobre el respeto al Poder Judicial.

En ese marco, consideró que un Ministerio de Justicia bajo la actual administración podría ser utilizado de forma inadecuada.

La coalición analizará el mensaje presidencial

La Coalición Republicana evaluará este martes el discurso del presidente ante la Asamblea General, en una instancia que servirá para fijar posición común frente a los anuncios del Ejecutivo.

Ojeda insistió en que la prioridad debe estar en atender “la epidemia de asesinatos” y la situación económica, y no en anuncios que, a su entender, desvían la atención del núcleo de los problemas.

