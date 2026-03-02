Últimos días para solicitar la Beca Butiá para estudiantes de Educación Media

¿Qué beneficios ofrece?

Este año la beca no solo amplía la cantidad de beneficios disponibles se espera llegar a 22.500 becarios en 2026 y escalar progresivamente en los próximos años, sino que también ajusta los montos según el nivel educativo:

Educación Media Básica: unos $13.000 anuales, entregados en 9 pagos mensuales.

Educación Media Superior: desde $17.000 hasta $25.000, según el año de estudio, también distribuidos en 9 pagos.

La asignación del beneficio está condicionada a ciertos compromisos educativos, como la asistencia regular a clases y el avance en la trayectoria académica, con la idea de promover el compromiso de los estudiantes con sus estudios.

Cómo solicitarla

El trámite se realiza de forma virtual a través del formulario oficial disponible en el portal de becas del sistema educativo uruguayo. Los estudiantes deben completar el formulario antes del 16 de marzo y asegurarse de que toda la información esté actualizada para evitar inconvenientes en la preselección.

Además, hay un proceso de selección basado en el Índice de Carencias Críticas (ICC), que ordena las postulaciones en función de necesidades socioeconómicas y permite asignar los cupos de forma equitativa entre las y los aspirantes.

¿Por qué es importante?

La Beca Butiá no solo ofrece un apoyo económico concreto, sino que se inscribe en un enfoque más amplio de políticas públicas para fomentar la permanencia estudiantil y combatir la deserción educativa, especialmente en contextos donde factores familiares o económicos pueden obstaculizar el recorrido académico.