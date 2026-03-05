Ediles blancos evalúan votar fideicomiso a Bergara y sacuden la interna nacionalista

Preocupación entre los dirigentes blancos

Aunque todavía faltan varias semanas para su análisis concreto, hay un asunto que ya preocupa entre la dirigencia blanca, y es la postura que eventualmente pueden llegar a adoptar los tres ediles de la Lista 22 de este partido —Joaquín Campos, Nicolás Hernández y Laura Soto—, liderados por Santiago Caramés, quien fue director del Sistema Nacional de Emergencia en el último tramo del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Ante algunas hipótesis que apuntan a la posibilidad de un acuerdo entre este grupo y la IMM —lo que sería clave, ya que esos tres votos, más el del colorado Federico Paganini, permitirían a Bergara llegar a las necesarias mayorías especiales—, el exsenador Luis Alberto Heber sintió la necesidad de plantear la situación en la sesión de la comisión de Asuntos Políticos del directorio nacionalista que se hizo este lunes.

Según publica El País, el líder de los herreristas recordó que este era un tema que debía abordar la Departamental blanca de Montevideo, pero que los ediles deben responder al Partido Nacional y que a priori entendía que "no se puede permitir" darle más oxígeno financiero a la intendencia capitalina y menos aún el "disparate" de US$ 300 millones.

El tema —sobre el que el presidente del directorio, Álvaro Delgado, dijo que era para analizar más adelante— "preocupa" entre los dirigentes, dijo también Heber en la reunión, en donde recordó que había "antecedentes" de ediles que no siguieron la directiva del Partido Nacional y terminaron expulsados de la fuerza política.

El más reciente fue el del edil Juan López, que en abril de 2022 dio su voto para aprobar un fideicomiso de US$ 44 millones que entonces presentó el hoy presidente Yamandú Orsi para realizar obras en el departamento canario, y que como consecuencia terminó echado del partido.

El planteo de Heber, más allá de la observación de Delgado, fue bien recibido por los asistentes a la reunión, entre los que estuvieron el exministro Armando Castaingdebat y la exsenador Gloria Rodríguez, entre otros.