El caso Leiva y el financiamiento de la política

La rapidez con la que la fiscal Angelita Romano abordó el caso luego de las detenciones de la Operación Trazador, firmando un abreviado con Leiva por apenas dos años y medio de cárcel a cambio del reconocimiento de los delitos, hizo temer que la investigación quedara clausurada antes de que pudiera tirarse de la piola hasta encontrar peces más gordos. Por suerte, la investigación policial había permitido dar con el local de cobranza donde Leiva solía llevar cientos de miles de pesos, muchas veces en billetes de baja denominación, y se había podido determinar que pertenecía a la esposa del director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, líder principal del sector político del edil Gómez. Así las cosas, ya teníamos que el lavador de los narcos fungía como asesor a sueldo del edil blanco en la Junta Departamental, que el edil era miembro del Honorable Directorio e integrante del sector liderado por Jorge Gandini, y que Gandini era el esposo de la dueña del local donde Leiva lavaba la plata.