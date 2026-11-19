"Seguro que va a haber negociación"

Consultado sobre si la posibilidad de que la oposición logre reunir los votos necesarios para aprobar una censura obliga a la bancada del FA a negociar, Zavala expresó: "Nosotros siempre estamos negociando, ustedes saben que tenemos 48 bustos, siempre arrancamos el partido 2 a 0 abajo, siempre nos faltan dos votos", dijo el diputado, en alusión a los 48 escaños propios frente a la mayoría de 50 votos.

El legislador subrayó que esta dinámica de acuerdos es constante tanto para las interpelaciones como para la aprobación del presupuesto, las rendiciones de cuentas y las leyes en general: "Es una tarea que nos obliga a tener ejercitada la negociación, pero a veces nos sale mejor, a veces nos sale peor, pero seguro que va a haber negociación".

Respecto al clima que se espera para la sesión del próximo martes, Zavala expresó que, a juzgar por los trascendidos de prensa, existe preocupación. "Nos preocupa un poco el tono, pero eso no depende de nosotros. Ustedes saben que el interpelante no es un parlamentario de tono bajo", advirtió.

Ante la pregunta de si el FA tiene evidencia para contrarrestar el relato de la oposición, que afirma que la ministra siempre tuvo los mismos elementos y se podría haber mantenido desde un principio en la inhabilitación de cinco años, el diputado respondió: "Nosotros estamos convencidos de que no es así y así lo vamos a manifestar en la comisión. Por suerte están todos los antecedentes que permiten una falta de la verdad", aseguró Zavala.

Para finalizar, Zavala valoró el material técnico acercado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública durante la reunión de este jueves, destacando que en expedientes con aristas jurídicas tan específicas resulta fundamental que toda la bancada maneje la información precisa, ya que, según concluyó, "esta es una discusión sobre detalles".