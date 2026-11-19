La Fiscalía de Estupefacientes de 1º Turno logró la condena de un hombre por un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de receptación agravado, en reiteración real con un delito de incendio y un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago, por el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido el 28 de setiembre de 2025.