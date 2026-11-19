La Fiscalía de Estupefacientes de 1º Turno logró la condena de un hombre por un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de receptación agravado, en reiteración real con un delito de incendio y un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago, por el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido el 28 de setiembre de 2025.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El atentado ocurrió a las 5 de la madrugada, cuando Ferrero en su domicilio junto a su familia. Los delincuentes llegaron por los techos al patio de la vivienda, desde donde dispararon un tiro y tiraron una granada que causó una explosión y provocó daños en una ventana.
El condenado este jueves deberá enfrentar una pena de nueve años y seis meses de prisión. Es la octava condena por el caso y la última persona que participó en los hechos, informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.