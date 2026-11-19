Negro: "Sabemos que hay vínculos estrechos -de las barras - con bandas criminales"

También habló sobre el tema el ministro Negro. Explicó que "la criminalidad organizada también pasa por el deporte. Por los distintos equipos de fútbol, por las barras bravas, donde sabemos que también hay vínculos estrechos con bandas criminales. Esto sucede en Uruguay, en Argentina, en Brasil", advirtió el jerarca.

"Por lo tanto, compartir información entre la inteligencia de cada uno de estos países, determinando y estableciendo quiénes son los responsables, qué bandas actúan, cómo actúan, a qué equipos han llegado o han colonizado, es también parte de este intercambio de información que nosotros estamos teniendo durante todos estos días, con la Policía argentina y brasilera, para que el espectáculo transcurra de la forma que tiene que transcurrir y que sea una fiesta para el deporte latinoamericano y un honor también para Uruguay poder ofrecer las condiciones necesarias", expresó Negro.