El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió este jueves con sus pares del Mercosur y se refirió a las acciones conjuntas que realizan las Inteligencias policiales en el marco de la final de la Copa Libertadores que se disputará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario, entre Palmeiras (Brasil) y Estudiantes de La Plata (Argentina).
Final de la Libertadores
Inteligencia de Argentina, Brasil y Uruguay comparten información sobre grupos criminales en las barras
"La criminalidad organizada también pasa por las barras bravas, donde sabemos que también hay vínculos estrechos con bandas criminales", advirtió Carlos Negro.