Zona Franca del Plata

El complejo está orientado a compañías de servicios globales que operen bajo régimen de zonas francas.

Al respecto, el director de Zona Franca del Plata, Francisco Ravecca, remarcó las condiciones que ofrece Uruguay para invertir y emprender. Es un país serio y democrático, aseguró el empresario.

En el mismo sentido, el gerente general de la empresa, José Durquet, dijo que, además de los incentivos tributarios, la decisión estuvo marcada por la estabilidad jurídica y las reglas claras que ofrece el país.

La obra requirió una inversión de 26 millones de dólares, informó. Adicionalmente, se asignaron unos 2 millones de dólares para instalar un centro de datos que brindará servicios a las empresas del recinto y a clientes internacionales, detalló Durquet.