El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la inauguración del edificio Zona Franca del Plata, en Colonia del Sacramento, orientado a empresas de servicios globales y con capacidad para unas 60 oficinas y 1.000 trabajadores. El mandatario destacó el crecimiento del departamento y la sinergia de esta inversión con iniciativas como +Colonia.
Zona Franca del Plata
Orsi valoró dinamismo económico de Colonia durante inauguración de edificio de Zona Franca
El presidente Yamandú Orsi destacó el crecimiento del departamento y la sinergia de esta inversión con iniciativas como +Colonia.