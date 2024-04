El voto que el alma pronuncia

Este conjunto de argumentos citados son, por cierto, los mismos que ordenan la oposición cerrada de los políticos de derecha y del conjunto mayoritario de los empresarios. Ellos no creen en el argumento ridículo de que el Pit-Cnt va a expropiar los ahorros de los trabajadores afiliados a las AFAPs, ese es solo un argumento marketinero. Ellos lo que sí creen es que, de aprobarse este proyecto, se va a volver a el régimen de jubilaciones a los 60 años, con jubilaciones promedialmente mayores, y se va a desmontar el sistema de las AFAPs y de ahorro individual.

En consecuencia, tanto el votante de izquierda como el convencido de la derecha manejan los mismos fundamentos para sostener su posición, unos en un sentido y los otros en el otro. Lo que nos indica que hay muy poco espacio para los detalles técnicos, los claroscuros, los argumentos que hilan tan fino que encuentran defectos pese al buen espíritu o, por el contrario, pequeñas virtudes en una propuesta que consideran globalmente horrorosa. Eso no existe. La gente no vota por esas sutilezas, vota por el trazo grueso. Los que están a favor votan por estos motivos y porque la propuesta de los trabajadores aumenta, además, las jubilaciones mínimas. Y los que votan en contra, votan por lo mismo y no por la situación fiscal del Uruguay dentro de medio siglo o cien años. Eso no le entra en la cabeza a ningún mortal porque, como dijera Keynes, a largo plazo estamos todos muertos.

Pit-Cnt y Fucvam entregan este sábado las firmas para promover el plebiscito

Cada uno tiene derecho a expresar su posición y eso le cabe a las personas, a los sectores y a los dirigentes. Pero en el caso de los líderes políticos, conviene que no desoigan demasiado las posiciones de su propia gente, y mucho menos lo hagan para acercarse a las posiciones de sus adversarios. Es muy tóxico tribunear en política, hablar para el aplauso fácil o sostener contra toda racionalidad posturas que pueden levantar adhesiones masivas, pero eventualmente irreflexivas. Es lo que conocemos como demagogia, muy habitual en la derecha y su populismo punitivo. Pero también es un error pasarse de complejos y no darle bola al clamor de la multitud, de las bases, de los militantes de a pie. Eso puede divorciar a las fuerzas políticas de su propio pueblo y sin pueblo no hay ningún proyecto que pueda traer prosperidad.