Último round

La campaña electoral que culmina no se ha caracterizado por la movilización masiva del oficialismo y no ofrece, en rigor, ningún motivo para que el gobierno se ilusione con la permanencia en el poder. La emoción se la ponen las encuestas que habilitan una lectura peculiar de parte de los líderes de los partidos tradiciones y esa multitud de analistas que los secundan, que hacen competir al Frente Amplio con un inexistente partido de la Coalición Republicana que, naturalmente, no existe y, por lo tanto, no acumula para las cámaras ni puede constituir una mayoría parlamentaria real.