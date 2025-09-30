EEUU anuncia que recuperará el "estándar masculino" en el Ejército

"Hoy, bajo mi dirección, cada servicio se asegurará de que todos los requisitos para cada combatiente [...] se ajusten exclusivamente al más alto estándar masculino", dijo Hegseth en una base del Cuerpo de Infantería de Marina en Virginia. Además, ha avanzado que "la era del liderazgo políticamente correcto y excesivamente sensible termina ahora mismo".

Para la guerra

Enfatizó que su país se prepara diariamente para la guerra, en lugar de centrarse únicamente en la defensa.

"Nos preparamos todos los días. Tenemos que estar preparados para la guerra, no para la defensa. Estamos entrenando guerreros, no defensores", dijo Hegseth en su discurso ante altos oficiales militares estadounidenses.

Además, en su discurso de apertura de la reunión de los altos mandos del Pentágono, Hegseth afirmó que la era del Departamento de Defensa terminó y que ahora su única misión es prepararse para ganar conflictos bélicos.

"Bienvenidos al Departamento de Guerra, porque la era del Departamento de Defensa ha terminado. El lema de mi primer pelotón fue: 'Quienes anhelan la paz deben prepararse para la guerra'. Capta una verdad simple pero profunda: para garantizar la paz, debemos prepararnos para la guerra. De ahora en adelante, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es combatir la guerra, prepararse para el conflicto y para ganar", afirmó la autoridad.

68dbcec659bf5b0859562b49 El secretario de Guerra no quiere gordos ni barbudos. Imagen tomada de RT

Trump le cambió el nombre

A principios de setiembre, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que autorizó el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

Según el mandatario, es un nombre "más apropiado" a "la situación actual del mundo" y envía un "mensaje de victoria" y fortaleza.

El nuevo enfoque militar de la administración de Donald Trump fue presentado en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, ante altos comandantes estadounidenses de zonas de conflicto y líderes militares desplegados en Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

(En base a Sputnik y agencias)