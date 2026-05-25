Frío, nieblas y ambiente húmedo: así estará el tiempo en Uruguay durante los próximos días

Para el miércoles, los modelos meteorológicos continúan indicando abundante nubosidad y ambiente frío, especialmente durante las primeras horas del día. Inumet prevé mínimas de hasta 8°C en el sur y este del territorio, mientras que Metsul advierte que la persistencia de humedad podría favorecer nuevas neblinas densas y sensación térmica inferior a la temperatura real en zonas abiertas y costeras.

En paralelo, Windguru mantiene previsiones de vientos moderados sobre la franja costera del Río de la Plata y el este del país, especialmente en sectores de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, aunque sin eventos severos previstos para los próximos días.