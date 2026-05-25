Frío, nieblas y ambiente húmedo: así estará el tiempo en Uruguay durante los próximos días

Uruguay continuará bajo un escenario de estabilidad relativa, aunque con marcado predominio de humedad, bancos de niebla y frío en gran parte del territorio nacional durante el comienzo de la semana, de acuerdo con el pronóstico oficial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y los modelos de Windguru y Metsul.
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Según el último informe de Inumet, este lunes se presenta con cielo “algo nuboso y nuboso”, períodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones, acompañado por nieblas y neblinas tanto en la mañana como hacia la noche. Para el área metropolitana y sur del país se esperan temperaturas entre 9°C y 18°C, con vientos del norte y noreste moderados.
El martes persistirá la elevada humedad ambiental, con nubosidad variable y formación de bancos de niebla en distintas zonas del país. Las temperaturas se mantendrán bajas, con mínimas cercanas a 9°C y máximas en torno a 17°C. Los vientos rotarán entre el este y noreste, sin episodios significativos de inestabilidad.
Para el miércoles, los modelos meteorológicos continúan indicando abundante nubosidad y ambiente frío, especialmente durante las primeras horas del día. Inumet prevé mínimas de hasta 8°C en el sur y este del territorio, mientras que Metsul advierte que la persistencia de humedad podría favorecer nuevas neblinas densas y sensación térmica inferior a la temperatura real en zonas abiertas y costeras.
En paralelo, Windguru mantiene previsiones de vientos moderados sobre la franja costera del Río de la Plata y el este del país, especialmente en sectores de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, aunque sin eventos severos previstos para los próximos días.