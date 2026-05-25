Nacional silbado por su gente se juega la última carta para llegar a la Sudamericana

Nacional venció 1 a 0 a Albion con gol de Maxi Gómez y lidera el grupo B del Torneo Intermedio. Cambiaron algunos jugadores, el sistema táctico, simo tres unidades se acerca en la Anual pero nada más. El equipo sigue sin gustar a sus hinchas, y el sábado que marcado en el Gran Parque Central.
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Caras y Caretas Diario
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El tricolor acortó distancia frente a Racing que lidera la Tabla Anual y el técnico Jorge Bava habló en conferencia de prensa.
"Era impostergable ganar hoy. Se cumplió con el objetivo. El equipo hizo un buen partido , controló, quizás nos faltó abrir el marcador mucho antes, para manejar el partido con más tranquilidad. Encontramos el gol, después quedamos también con 10, pero lo manejamos de buena manera. Conforme con el rendimiento y sobre todo con el resultado".
El entrenador habló de el trabajo de las últimas horas: "Más que nada en la parte anímica, sobreponernos al traspié del otro día, y formar el mejor equipo para hoy. Era vital ganar, era muy importante, por más que sabemos que se avecina otro rival igual o más importante. Pero hoy había que ganar, íbamos a enfrentar a un rival muy bien trabajado, pudimos hacerlo bien, tanto con pelota como sin pelota, me quedo conforme con eso".
El equipo volvió a ser silbado
Pese a la victoria, el equipo volvió a ser silbado por sus parciales: "Conociendo la institución, es un equipo grande, siempre va por más, nunca tenemos que conformarnos, es lo cotidiano, lo que todos conocemos. Por algo los jugadores están acá, conocen ese trajín. Ganes o pierdas, el partido siguiente tenés que volver a ganarlo, volver a intentarlo. Por algo estamos en un equipo grande. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Es lógico que la gente esté disconforme, es lógico que pidan por el siguiente partido, y el siguiente, y el siguiente. Es parte de dónde estamos".
Sobre el partido del mañana ante Coquimbo, Bava comentó: "Muy importante. El objetivo principal que teníamos no podemos alcanzarlo, así que no nos queda otra que ir a buscar ese partido y ganar, para tener una nueva oportunidad internacional. Son puntos vitales, de más está decirlo. Al menos nos da una chance de seguir compitiendo a nivel internacional, que es importante para todos".