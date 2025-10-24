Hacete socio para acceder a este contenido

agresiones

EEUU sanciona a Petro y corta toda asistencia económica a Colombia

Sostiene el Gobierno de EEUU que Petro ha llevado adelante una "desastrosa e ineficaz política antinarcóticos".

Petro en Montevideo para la asunción del presidente Orsi.

 Armando Sartorotti / FocoUy
EEUU no seguirá asistiendo en forma económica a Colombia tras las sanciones que le impuso Washington a su presidente, Gustavo Petro, afirmó el viernes el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Petro afirmó que las sanciones emitidas son una "paradoja".

"El Gobierno de EEUU está cortando la asistencia para Colombia y sancionando al presidente Petro y sus compinches. Petro debe dejar de mimar a los narcoterroristas y permitir que sus valientes fuerzas de seguridad persigan a los criminales", escribió Pigott en la red social X.

La decisión se basa en la "desastrosa e ineficaz política antinarcóticos" de Petro, añadió Pigott en la declaración.

Sanciones a Petro

Más temprano EEUU anunció sanciones contra el presidente Gustavo Petro, su hijo, Nicolás Petro, la primera dama, Verónica Alcocer, y el ministro de Interior, Armando Benedetti, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro.

La entidad agregó al mandatario, su esposa, su hijo, y al ministro de Interior, a la lista de "personas especialmente designadas".

"Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", escribió el mandatario en la red social X.

Compromiso de EEUU

Al mismo tiempo, agregó el Departamento de Estado, EEUU está comprometido en cooperar con las fuerzas de seguridad colombianas, su sector judicial, y las autoridades departamentales y municipales, aunando esfuerzos para combatir el tráfico de drogas.

Más temprano el viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU anunció que sancionaría a Petro, su hijo Nicolás Petro, la primera dama Verónica Alcocer y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, acusó al mandatario sudamericano de permitir que los cárteles de la droga prosperen en Colombia, y alegó que los niveles de producción de cocaína "explotaron" durante su presidencia.

(Sputnik)

