EEUU sanciona a Petro y corta toda asistencia económica a Colombia

Sanciones a Petro

Más temprano EEUU anunció sanciones contra el presidente Gustavo Petro, su hijo, Nicolás Petro, la primera dama, Verónica Alcocer, y el ministro de Interior, Armando Benedetti, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro.

La entidad agregó al mandatario, su esposa, su hijo, y al ministro de Interior, a la lista de "personas especialmente designadas".

"Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", escribió el mandatario en la red social X.

Compromiso de EEUU

Al mismo tiempo, agregó el Departamento de Estado, EEUU está comprometido en cooperar con las fuerzas de seguridad colombianas, su sector judicial, y las autoridades departamentales y municipales, aunando esfuerzos para combatir el tráfico de drogas.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, acusó al mandatario sudamericano de permitir que los cárteles de la droga prosperen en Colombia, y alegó que los niveles de producción de cocaína "explotaron" durante su presidencia.

(Sputnik)