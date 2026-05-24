Tras muerte de hombre en situación de calle, Sinae reconoce fallas en el sistema

“Lógicamente que en la zona más céntrica de Montevideo hay un abordaje más fluido y permanente porque también hay mayor presencia de los diferentes operativos. Hacia las zonas más periféricas de Montevideo es probable que hayan falencias en algunas calles y caminos para identificar a estas personas”, reconoció.

Muerte y fallas

Reconoció la existencia de fallas en el sistema. “Creo y debemos reconocer las fallas, que está fallando la captación. No deben haber personas en calle, máxime cuando tenemos la herramienta de la evacuación forzosa. Ya no media la voluntad de la persona que quiera ser alojada o no. A partir de esta alerta estamos alojando a todas las personas, es verdad que deben estar quedando personas en calle”.

También destacó que “es importante la colaboración de la gente de denunciar a esas personas en situación de calle para que sean abordadas y trasladadas. La alerta prohíbe que se mantengan en calle y es nuestra obligación guardarlas”.

Aseguró que el hombre que murió cuando dormía en la calle, en Flor de Maroñas, “no estaba en el registro” del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ni en las actuaciones de la Policía.

“No genera registro desde el 2021 en el Mides. No tenía registros en la alerta roja, ni este año ni el pasado”, dijo, y agregó que el lugar donde dormía (en Virrey Elío esquina Vicenza) “no estaba mapeado, no está ingresado. De estarlo pasa a ser un lugar de visita diaria”.

Un fallecido

El hombre fallecido, de 42 años, dormía entre bolsas de nailon y cartones en una calle del Barrio Flor de Maroñas.

Vecinos del lugar comentaron a Subrayado (Canal 10) que el hombre vivía en la calle desde hacía siete u ocho años.

Según estos los testimonios, la persona tenía problemas de consumo de estupefacientes y había perdido parte de un brazo por una descarga eléctrica cuando intentaba quitar cables de alta tensión.