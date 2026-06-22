Egipto remontó el partido y es líder de su grupo

En el cierre del grupo G en el que a primera hora habían empatado Bélgica e Irán; Egipto se repuso, dio vuelta el encuentro y derrotó por 3 a 1 a Nueva Zelanda. De esta manera, el elenco africano depende de sí mismo para ganar el grupo.
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Caras y Caretas Diario
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El partido comenzó favorable para el equipo neozelandés, que a los 15 minutos, luego de un tiro de esquina de Tim Payne, Surman conectó de cabeza para poner el primer tanto del encuentro.
Con esta ventaja se fueron al entretiempo, pero a los 58 minutos, Hany centró para que Ziko apareciera por el segundo palo para igualar el partido. Apenas unos minutos más tarde, luego de una gran asistencia de Ziko, el histórico Salah marcó el segundo para el elenco africano.
Ya sobre los minutos finales del partido, un tiro de esquina al primer palo encontró la cabeza de Trézéguet para marcar el tercer tanto que dio cifras finales al partido.
Con este triunfo, Egipto quedó como líder del grupo con cuatreo unidades, dos más que Irán y Bélgica, lo que le permite depender de sí mismo para clasificar como líder del grupo.
Nueva Zelanda
Max Crocombe; Tim Payne (86' Tyler Bindon), Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace (76' Jesse Randall); Callum McCowatt (66' Ben Old), Joe Bell, Marko Stamenic, Elijah Just (87' Francis De Vries), Sarpreet Singh (76' Ryan Thomas); Chris Wood.
DT: Darren Bazeley.
Egipto
Mostafa Shoubir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh, Hamdy Fathy (41' Ramy Rabia); Marawan Attia, Mohanad Lashin, Emam Ashour (86' Zizo), Mostafa Zico (77' Hamza Abdelkarim); Mohamed Salah (85' Hossam Abdelmaguid (90+9' Mohamed Abdelmonem)) y Omar Marmoush (76' Trezeguet).
DT: Hossam Hassan