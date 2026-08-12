Junta de Maldonado: Fiscal Vaz considera que "podrían surgir nuevos delitos y más ediles imputados"

“Las situaciones que a nuestro juicio existieron en esta investigación también permiten la plausibilidad de que exista otro tipo de irregularidades, dada la falta total de controles que existía en la Junta Departamental, a nuestro entender, y que es lo que surge de la investigación. Por eso fue que se solicitó esta auditoría”, afirmó Vaz.

El fiscal refiere a la segunda investigación que desde hace un año lleva adelante sobre los ediles de Maldonado referida al “presunto” cobro de partidas de dinero mensuales como sueldo encubierto.

Ayer informamos que el TCR dictaminó que esas partidas tienen un objetivo remuneratorio y por lo tanto son violatorias de la Constitución. La fiscalía pretende probar otros delitos cometidos por los ediles en relación a esos pagos y cobros.

La defensa de Infante se opuso a todas las solicitudes fiscales

La abogada Susana Soto, defensora de Darwin Correa, y el abogado Fernando Posadas, defensor de José Luis Sánchez, no opusieron reparos a las extensiones solicitadas por Vaz.

En cambio los abogados Federico Graña y Nicolás Pereira, defensores de Alexander Infante, expresaron su desacuerdo y oposición a las extensiones de los plazos tanto de la investigación como de las medidas cautelares sobre su defendido.

Finalmente el juez no hizo a lugar y aceptó todas las solicitudes de la fiscalía.